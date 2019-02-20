Hakan Keleş: "Hakemler Hakkında Açıklama Yapmadık, Yapmayacağız"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş son haftalarda yaşanan hakem hatalarına tepki göstererek, "Hakemleri etkileyebilmek için açıklamalar yapılıyor.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş son haftalarda yaşanan hakem hatalarına tepki göstererek, "Hakemleri etkileyebilmek için açıklamalar yapılıyor. Hakemler hakkında açıklama yapmadık, yapmayacağız. Rakiplerimiz yapıyor hakemler bunlardan etkileniyor" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra istasyon çalışması ile devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Keleş son haftalardaki hakem hatalarına tepki gösterdi. BB Erzurumspor maçında kötü bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Keleş, "Oyun olarak çok kötü değildik. Şimdi Antalyaspor maçına hazırlanıyoruz fakat bakıyorum biz hakemler hakkında hiç konuşmadık. Kulüp olarak böyle bir prensibimiz var zaten. Ligin ilk 22 haftasında hiç konuşmadık. Bakıyorum rakiplerimiz her hafta bir sonraki maçı etkileyebilmek için hakemler hakkında yöneticisi, başkanı, futbolcusu, hocası hepsi açıklamalar yapıyor hakemleri etkileyebilmek için. Biz kulüp olarak böyle bir açıklama yapmadık, yapmayacağız Hakemlerin de bunlardan etkilendiğini gördüm. Erzurum deplasmanında biz sahada oyun odaklı oynamaya çalışıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Şimdi Antalya maçımız var bizim için zor maç olacak Erzurum'da kaybettiğimiz puanları telafi etmek için burada uğraşacağız" dedi.



"Hakemler açıklamalardan etkileniyor"



Hakemleri etkileyebilmek için açıklamalar yapıldığını ifade eden Keleş, "Hakemler hakkında açıkla yapmadık, yapmayacağız da rakiplerimiz yapıyor, hakemler bunlardan etkileniyor. Bundan sonra ise etkileneceklerini düşünmüyorum. Yeni bir MHK geldi.



Hakemler hakkında yapılan açıklamalara inşallah tedbir alırlar. Bizimde maçlarda bir sürü pozisyonumuz var. Hiçbirini dile getirmiyoruz. Erzurum maçında Emre'ye yapılan iki tane penaltı var. Hiçbir şekilde hakemleri konuşmadık. Bizde çekiyoruz hakemlerden ama konuşmuyoruz, dile getirmiyoruz. Rakiplere bakıyorum çok enteresan açıklamalar yapıyorlar ceza aldıkları yok" diye konuştu.



"VAR'ı kurcaladıkça sıkıntılar olacaktır"



VAR sistemini hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hakan Keleş, "Biz bunu deştikçe, kurcaladıkça bir sürü sıkıntılar olacak. Hakemleri bu kadar baskı altına almak, bunaltmak onları rahat bırakmamız gerekiyor. Yeni bir MHK seçildi. Kimsenin kasıtlı bir şey yaptığını düşünmüyoruz. Baskılar hata yaptırıyor onlarda insan sonuçta Erzurum'a gittik, iki hafta önce içeride penaltısı verilmemiş, golü verilmemiş bir sürü şey olmuş bunları bas bas bağırıp açıklamalar yapıyorlar bir sonraki hafta gelecek hakem bunlarda etkileniyor" şeklinde konuştu. - SİVAS

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