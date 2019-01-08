Son Dakika Haberleri: Hakan Keleş İçin Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Hakan Keleş İçin Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, teknik direktör Hakan Keleş için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Hakan Keleş İçin Sürpriz Doğum Günü Kutlaması, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, teknik direktör Hakan Keleş için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kampını Antalya'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte, teknik direktör Hakan Keleş için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenlendi.

Takımın kamp yaptığı oteldeki organizasyonda, Keleş'in doğum günü teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kutlandı.

Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Keleş, daha sonra tebrikleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:56 Kaynak: AA

Hakan Keleş, Spor
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