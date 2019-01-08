Hakan Keleş İçin Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, teknik direktör Hakan Keleş için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
'da, teknik direktör Hakan Keleş
için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kampını Antalya
'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte, teknik direktör Hakan Keleş için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenlendi.
Takımın kamp yaptığı oteldeki organizasyonda, Keleş'in doğum günü teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kutlandı.
Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Keleş, daha sonra tebrikleri kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:56 Kaynak: AA
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