Son Dakika Haberleri: Hakan Keleş: "İki, Üç Mağlubiyetle Yıkılacak Bir Camia Değiliz"

Hakan Keleş: "İki, Üç Mağlubiyetle Yıkılacak Bir Camia Değiliz"

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bugün yapılan antrenmanda açıklamalarda bulundu.

Hakan Keleş:
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bugün yapılan antrenmanda açıklamalarda bulundu. Bulundukları konuma kolay gelmediklerini söyleyen Keleş, "Biz öyle iki, üç mağlubiyette yıkılacak bir camia değiliz. Buraya iyi galibiyetlerle, iyi sonuçlar alarak geldik. Güçlü bir takımız. Güçlü bir camiayız. Önümüzde Malatya maçı var, ona hazırlanıyoruz. Galip gelecek güçteyiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında cuma günü kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Kondisyon ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Çalışmaya sakatlıkları bulunan Arouna Kone ve Muhammet Demir katılmadı.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, "Son maçta Bursa'da kötü bir mağlubiyet aldık. Uzatmanın son dakikasında gol yedik. Bizim için kötü oldu fakat biz öyle iki, üç mağlubiyette yıkılacak bir camia değiliz. Buraya kolay gelmedik. İyi galibiyetlerle geldik. İyi sonuçlar alarak geldik. Biz güçlü bir takımız. Güçlü bir camiayız. Önümüzde şimdi bir Malatya maçı var. Ona hazırlanıyoruz. Galip gelecek güçteyiz. Yendiğimiz zaman her şeyin unutulacağını, tekrar önümüze bakacağımızı, hedefimizi tekrar kovalayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Takımın forvetsiz kaldığını ifade eden Keleş, "İki tane sakatımız oldu. Forvette, Kone ile Muhammet sakat. Hugo'yu da katarsak içine, şu an forvetsiz durumdayız. Ama transfer olmadığı için içeriden bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bir şekilde üstesinden geleceğiz. Kone'yi yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Takımdan bazı futbolcuların bireysel performanslarındaki yaşanan düşüşün sorulması üzerine konuşan Keleş, "İyi bir form grafiği ile geldik buraya. İyi şeyler yaparak geldik. Tabii ki bazı form düşüklükleri olacak. Bunları ne kadar çabuk atlatırız diye çalışmalar yapıyoruz. Malatya maçı ile bunlara son verip çıkışa geçeriz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:20 Kaynak: İHA

Spor
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