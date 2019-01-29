Hakan Keleş: "Kasımpaşa Maçında Kaybedilen Puanları Telafi Edeceğiz"

Kasımpaşa karşılaşmasında kaybettikleri puanları telafi etmek istediklerini söyleyen Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Kasımpaşa iyi takım ama son haftalarda kötü gidiyorlar.

Kasımpaşa karşılaşmasında kaybettikleri puanları telafi etmek istediklerini söyleyen Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Kasımpaşa iyi takım ama son haftalarda kötü gidiyorlar. Biz de çıkış arıyoruz. İçeride kaybettiğimiz puanı Kasımpaşa maçında telafi etmek için uğraşacağız. İnşallah bunda başarılı oluruz" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonrası futbolcular gruplar halinde top kapma çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.



Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Keleş, "İçeride Trabzonspor ile berabere kaldık. Gole kadar iyi oyunumuz vardı. Alanya maçında kötü bir oyun sergilemiştik. Şimdi Kasımpaşa maçı var. İçeride iki puan kaybetmiş gibi görüyoruz. Kasımpaşa da iyi takım ama son haftalarda kötü gidiyorlar. Biz de çıkış arıyoruz. İçeride kaybettiğimiz puanı Kasımpaşa maçında telafi etmek için uğraşacağız. İnşallah bunda başarılı oluruz." dedi.



İlk çıktığı idmanda çapraz bağları kopan yeni transfer Portekizli forvet Hugo Vieira'nın durumunun sorulması üzerine Keleş, "Sakatlık yeni olduğu için araştırmalar devam ediyor. Raporlar gelsin, bakacağız. Ondan sonra karar vereceğiz" diye konuştu.



Transfer çalışması hakkında da bilgi veren başarılı teknik adam, "Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Evangelista görüştüğümüz oyuncular arasında ama şu anda netlik kazanmış bir şey yok. Oyuncu imza atmadan da bir şey söyleyemeyiz. Kulübüyle ve oyuncuyla problemleri aşmaya çalışıyoruz. Bir kaç gün içerisinde transfer dönemi bitiyor. Yetiştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

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