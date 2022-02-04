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Hakan Keleş: "Kaybettiğimiz için üzgünüz" - Son Dakika

Hakan Keleş: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"

04.02.2022 23:07

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Konyaspor karşısında kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, bir sonraki Fenerbahçe maçını kazanıp alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Konyaspor karşısında kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, bir sonraki Fenerbahçe maçını kazanıp alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hakan Keleş, maça iyi başlayamadıklarını ve ilk yarı dengeli oyun ortaya koyduklarını kaydetti. Maçın genelinde ise kazanmak adına takımının çok bir aksiyonu olmadığını aktaran Keleş, "Kaybetmeyebilirdik de, bir tane şanssız bir pozisyondan dolayı geri düştük. Ondan sonra gerekli riskleri aldık. Ama golü bulamadık. Kaybettiğiniz için üzgünüz. Eksiklerimiz vardı. Flavio'nun sakatlığından sonra format değiştirdik. Eksiklerimiz vardı. Orta saha bölgesinde inanılmaz sıkıntılıyız ama bu hafta dönecekler. Cezalılarımız var, onlar da dönecek. Transferlerimiz gelecek. Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Onu da kazanıp alt sıralardan kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.

(Yasin Can - İbrahim Yetkin/ İHA)

Hakan Keleş: Kaybettiğimiz için üzgünüz
Hakan Keleş: Kaybettiğimiz için üzgünüz
Hakan Keleş: Kaybettiğimiz için üzgünüz

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Giresunspor, Hakan Keleş, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakan Keleş: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz' - Son Dakika


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