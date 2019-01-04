Son Dakika Haberleri: Hakan Keleş: "Mustafa Pektemek Gündemimizde Yok"

Hakan Keleş: "Mustafa Pektemek Gündemimizde Yok"

21 dakika önce

- Hakan Keleş: "Mustafa Pektemek gündemimizde yok"İSTANBUL - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaşlı oyuncu Mustafa Pektemek'i transfer edecekleri iddialarını yalanlayarak, gündemlerinde olmadığını söyledi.

- Hakan Keleş: "Mustafa Pektemek gündemimizde yok"

İSTANBUL - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaşlı oyuncu Mustafa Pektemek'i transfer edecekleri iddialarını yalanlayarak, gündemlerinde olmadığını söyledi.
Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Sivasspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk yarı iyi başlamadıklarını ifade eden Keleş, "Fakat sonunu iyi getirdik. İyi bir çıkış yakaladık. Son maç Galatasaray'a mağlup olduk. Şimdi önümüze bakacağız. İkinci yarının hazırlıklarına başladık. Bu arada transfer dönemi ve yoğun bir şekilde geçiyor. Giden oyuncularımız ve gelecek oyuncularımız var. Sivasspor'u güçlü bir hale getirebilmek için çalışıyoruz. Burada Alanyaspor maçı için uzun kalacağız. Bir yerlere gelmek için iyi çalışmak istiyoruz. Bugün start verdik umarım sonuca ulaşırız" dedi.
"5 oyuncu ile yollar ayrıldı"
Gelecek oyuncular olduğunu belirten Keleş, "İlk 6'ya girebilirsek memnun olurum. Ben geldiğimden beri bir takım oyunu oturtmaya başladık. Şu anda gelen giden oyuncular fark etmiyor. Tabi ki güç kaybı olacaktır. Ama biz iyi bir takımız, sahada gösterdik bunu. Gelecek oyuncularla beraber iyi bir çıkış yakalayacağız. 5 oyuncu ile yolları ayırdık, 5 oyuncu gelmesi gerekiyor. Genellikle ofansif düşünüyoruz, bir tane stoper alacağız. Giden oyunculara göre dengeyi kuracağız" diye konuştu.
"Emre inşallah milli takıma gider"
Emre Kılınç'ın iyi bir performans gösterdiğini anlatan Hakan Keleş, "Emre'nin transferden ziyade milli takıma gitmesini istiyorum. Yetenekli genç ve iyi bir çıkış yakaladı. İnşallah milli takıma gider. Mustafa Pektemek gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:34 Kaynak: İHA

Sivasspor, Mustafa Pektemek, Hakan Keleş, Spor
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