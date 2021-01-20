Hakan Keleş, Süper Lig hedefi için ikinci yarıda 32 puanın yeteceğini düşünüyor - Son Dakika

Hakan Keleş, Süper Lig hedefi için ikinci yarıda 32 puanın yeteceğini düşünüyor

20.01.2021 11:13
Hakan Keleş, Süper Lig hedefi için ikinci yarıda 32 puanın yeteceğini düşünüyor, System.String[]

TFF 1. Lig'in ilk yarısını 35 puanla lider tamamlayan Giresunspor, ligin ikinci yarısında da başarılı grafiğinden taviz vermeyip 44 yılık Süper Lig hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

TFF 1. Lig'in ilk yarısını 35 puanla lider tamamlayan Giresunspor, ligin ikinci yarısında da başarılı grafiğinden taviz vermeyip 44 yılık Süper Lig hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977) mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977'den bu yana Süper Lig'e hasret.

Bu sezon göreve gelen başkan Hakan Karaahmet ve takımın başına getirdiği teknik direktör Hakan Keleş ile 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle 35 puan alan Girezunspor, ilk yarılar itibarıyla son 7 sezonun en yüksek puanını yakaladı.

Taraftarlarına Süper Lig için umut olan Giresunspor, ligin ilk yarısındaki başarısını ikinci yarıda da yakalamak için tüm gücüyle mücadele edecek.

Teknik direktör Keleş, AA muhabirine, iyi bir takım uyumu yakalayarak ilk yarıyı çok başarılı bir şekilde geçirdiklerini söyledi.

Ligin ikinci yarısının çok daha zor olacağına işaret eden Keleş, ikinci yarı için Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Hakan Keleş, ikinci yarıdan beklentilerinin bir üst lige çıkmak olduğunu ifade ederek, "Transferimiz kapalı ama oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz, ikinci yarıda zorlu bir periyot yaşayacağız." dedi.

İstatistiklere bakıldığında geçen sezon TFF 1. Lig'de Hatayspor'un ilk yarı 36, ikinci yarı da 30 puan topladığını aktaran Keleş, "Biz de ligin ilk yarısında topladığımız 35 puanın aynısını toplarsak bir üst lige çıkacağımızı düşünüyoruz. İkinci yarıda 10 galibiyet ve iki de beraberliğe ulaşırsak, bir üst lige çıkacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle transfer yapmadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Rakipler yapıyor, güçleniyorlar. Söylediğim gibi rakipler güçlensin ama biz de kendi takımımızdaki oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Ligi iyi bir şekilde bitireceğimize, bir üst lige çıkacağımıza hiçbir şüphem yok. Taraftarımız da yönetim de başkan da bunu istiyor. Bunu başaracağımıza eminiz, çok emek harcıyoruz. İnşallah muvaffak oluruz."

"Daha iyi olmak zorundayız"

Sezon başından beri hedefledikleri takım uyumunu yakaladıklarını vurgulayan Keleş, "Bunu da devam ettirmek istiyoruz, tabii ki eksik yönlerimiz var ama bunları tamamlayacağız. Rakiplerimiz güçleniyor, biz de daha iyi olmak zorundayız. Bunu yapacak oyuncularımız var. Oyuncularımızın hepsine güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde ikinci yarıların her zaman daha zor geçtiğine dikkati çeken Keleş, kendilerinin de bunun bilincinde olduklarını, buna göre hazırlandıklarını aktardı.

"Yeni stadımızda ilk yarıda yakaladığımız çıkışı devam ettirmek istiyoruz"

Keleş, şehirdeki yeni stadyumun 24 Ocak Pazar günü Aydeniz Et Balıkesirspor maçı ile açılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu bizim için önemli, çünkü ilk yarıda eski stadımızda oynadık, oranın zemini bizi çok zorluyordu şimdi yeni stadımıza geçeğiz. Çok harika bir tesis kazandırdılar, yeni stadımızda ilk yarıda yakaladığımız çıkışı devam ettirmek istiyoruz. Yeni stadın açılışında seyircimizin de olmasını isterdik ama inşallah mart ayında seyircili de oynama şansımız olacak gibi görünüyor. Onların da gücüyle beraber inşallah bir üst lige çıkarız."

Önlerinde uzun bir periyot olduğunun altını çizen Hakan Keleş, "Zor ama biz bunu başaracak güçteyiz. Taraftarlarımız bize inansınlar güvensinler, onların 44 yıllık bir özlemi var, biz de onun için çabalıyoruz, inanıyoruz ki bunu başaracağız. Şehir olarak kenetlendik, bu hava ile inşallah başarılı sonuçlar alıp hedeflediğimiz bir üst lige çıkarız." diyerek sözlerini tamamladı.

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Giresunspor, Hakan Keleş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hakan Keleş, Süper Lig hedefi için ikinci yarıda 32 puanın yeteceğini düşünüyor - Son Dakika Spor


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