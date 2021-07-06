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Hakan Keleş: Taraftarımıza hak ettikleri Giresunspor'u izleteceğiz - Son Dakika

Hakan Keleş: Taraftarımıza hak ettikleri Giresunspor'u izleteceğiz

06.07.2021 11:12
Hakan Keleş: Taraftarımıza hak ettikleri Giresunspor'u izleteceğiz, System.String[]

"Hikayesi olan bir şampiyonluk kazandık""Çok zordu ve şampiyonlukla zoru başardık""Geçen sezondan Hatayspor ve Karagümrük iyi örnekler""Transferimiz kapalı""4 tane iyi Türk oyuncu almalıyız""Yerli futbolcu daha fazla değer görmeli"İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN /ERZURUM, - Süper Lig'in yeni...

"Hikayesi olan bir şampiyonluk kazandık"

"Çok zordu ve şampiyonlukla zoru başardık"

"Geçen sezondan Hatayspor ve Karagümrük iyi örnekler""Transferimiz kapalı""4 tane iyi Türk oyuncu almalıyız""Yerli futbolcu daha fazla değer görmeli"İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ERZURUM, - Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, yeni sezon hazırlıklarını ve Süper Lig'deki hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."HİKAYESİ OLAN BİR ŞAMPİYONLUK KAZANDIK"Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren GZT Giresunspor'da teknik adam Keleş, "Hikayesi çok olan bir şampiyonluk oldu. 44 yıllık süren bir özlem vardı. Çok zorluklar çekerek bir başarı elde ettik ve bu başarı da yakıştı. Çok istediğimiz ve arzuladığımız bir yerdi. Çok sıkıntılar çektik ama istediğimiz hak ettiğimiz bir şampiyonluk oldu" diye konuştu.  "ÇOK ZORDU AMA ŞAMPİYONLUKLA ZORU BAŞARDIK"Geçen yıl da zorluklar çektiklerini söyleyen Keleş, "Bu sezon kadro anlamında geçen sezona göre daha iyiyiz, geçen sezon kampa başladığımızda sadece 2 kontratlı oyuncumuz vardı. Transfer gerekiyordu, yasaklarımız vardı, geldiğimiz kadro gençlerden oluşuyordu. Sıkıntılı süreci iyi bir planlamayla aştık, zordu ve önemli olan zoru başarmaktı; zorluklar çektik ve hak ettik. Transfer dönemi zordu rekorlar kırarak geldik, güçlü rakipler vardı lige başlarken. Hedef Play-Off'tu. Kurduğumuz kadroda da uyum sürecini iyi atlattık. 12 maçlık yenilmezlik serisi ve bu süreçte yenilen bir penaltı golü vardı. Takım oturdu. Ben inanıyordum ama Samsunspor maçından sonra herkes inandı. Çok özlenen ve beklenen şampiyonluktu" diye konuştu."GEÇEN SEZONDAN KARAGÜMRÜK VE HATAYSPOR İYİ ÖRNEKLER"Süper Lig'de kalıcı olmak için iyi bir yapılanma gerektiğinin altını çizen Keleş, "Bu sene iyiyiz, çoğu maçta oynayan oyuncular kadroda kaldı, güçlü kadro kurmalıyız. Lige bakıldığında son 6-7 senede çıkan takımların ikisi düşmüş. Adanaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor lige veda etmiş. İyi bir yapılanma, iyi bir kadro kurarsak bunu başarabiliriz. Transferler gerekiyor, üst seviye ligdeyiz. Geçen sene yaptığımızı, yeniden yapacağımızı düşünüyoruz. Zor ama şehir olarak bu potansiyele sahibiz. Ligde kalıcı olarak lige renk katacağımızı düşünüyoruz. İyi yapılanma ile çıkan takımlar ligde kalmış. Geçen sezondan Hatayspor ve Fatih Karagümrük örnekleri var. Başarılı olmak için uğraşacağız, sorunları çözmek için tatile bile gitmedim. Bu sezon da başaracağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu."4 TANE İYİ TÜRK OYUNCU ALMALIYIZ"Yabancı oyuncu kuralına göre transfer çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Keleş, "Federasyonumuz yabancı oyuncu kuralına bir kısıtlama getirdi. Birçok takım zorlanacak ama biz yenilenen bir takım olduğumuz için bazı mevkilerimizde Türk oyuncularımızı iyi seçmek zorundayız. Geçen sezondan 8, gençlerle 10 oyuncumuz kaldı. 4 iyi Türk oyuncu almamız lazım. Geçen sezondan 4 yabancı oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. 2 oyuncu daha aldık ve 6 yaptık. 8 oyuncu daha alma hakkımız var, iyi bir kadro mühendisliği yapacağımıza inanıyorum. Transferimiz bu sezon da kapalı umarım bir sıkıntı çekmeyiz" dedi.  "YERLİ FUTBOLCU DAHA FAZLA DEĞER GÖRMELİ"Ligde yerli futbolcuya daha çok önem verilmesi gerektiğini dile getiren Keleş, "Sivasspor'da görev yaparken Şenol hocamız aradı ve konuştuk. Bazı takımlar maçlara 10-11 yabancı ile çıkmaya başladı. Ligimize yabancı gibi olmuştuk. Yerli oyuncularımız Avrupa'ya gidiyor ama ligde de değer görmesini çok istiyordum, istediğim bir şeydi, bazı kulüpler zorlanacak. Türk oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. Geçiş dönemi biraz çabuk oldu, bir sene ertelenmişti, hazırlıklıyız. Planımızı ona göre yaptık. Ben Türk oyuncuların daha fazla sahada olmasının iyi olacağını düşünüyorum ve olumlu bakıyorum" diye konuştu. "TARAFTARIMIZ BİZE İNANSIN"

Keleş, taraftara iyi bir Giresunspor izleteceklerini söylerken, "Yeni kurulan bir takım olacağız. Sabır göstermek gerekiyor. Taraftarımızı bizi en kötü zamanlarda da destekledi, Başkan, yönetim, teknik ekip ve futbolcular çalışıyoruz, emek veriyoruz. Bize inansınlar. Planlı bir şekilde ilerliyoruz. Hak ettikleri Giresunspor'u izleteceğiz" dedi.

Hakan Keleş: Taraftarımıza hak ettikleri Giresunspor'u izleteceğiz
Hakan Keleş: Taraftarımıza hak ettikleri Giresunspor'u izleteceğiz
Hakan Keleş: Taraftarımıza hak ettikleri Giresunspor'u izleteceğiz

Giresunspor, Karagümrük, Hatayspor, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hakan Keleş: Taraftarımıza hak ettikleri Giresunspor'u izleteceğiz - Son Dakika Spor


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