Hakan Keleşmeyi açıklama açıklaması
2 saat önce
Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'ı yendikleri maçındı, "Bu galibiyet bize moral oldu" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:06
Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'ı yendikleri maçındı, "Bu galibiyet bize moral oldu" dedi.
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