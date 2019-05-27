Son Dakika Haberleri: Hakan Keleşmeyi açıklama açıklaması

Hakan Keleşmeyi açıklama açıklaması

2 saat önce

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'ı yendikleri maçındı, "Bu galibiyet bize moral oldu" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'ı yendikleri maçındı, "Bu galibiyet bize moral oldu" dedi.
Hakan Keleşmeyi açıklama açıklaması
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:06 
Galatasaray, Hakan Keleş, Sivasspor, Spor
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