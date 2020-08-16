Hakan Köksal: "Hayali uçmak olan herkesin yanındayız"

Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal, hayali uçmak olan herkesin yanında olduklarını söyledi. Köksal ayrıca, gökyüzünden Bursa ve çevresini görmek isteyen herkesi Yunuseli Havaalanı'na davet etti.

Yunuseli Havaalanı geçmişte Bursa gündemini uzun süre meşgul etmiş, yeniden sivil havacılığa açılmasıyla konut alanı yapılması konusunda kentin ikiye bölünmesine sebep olmuştu. Havaalanı sivil havacılığa açılarak sportif havacılık faaliyetlerine kazandırıldı. Sabiha Gökçen'in iniş yaptığı havaalanı, konumu itibariyle şehrin merkezinde dikkatleri üzerine çekiyor. Yunuseli Sportif Havacılık Derneği (YUSHAD) Başkanı Hakan Köksal, Yunuseli'ni havacılığın merkezi yapmak istediklerini ifade etti.

Havacılığa gönül vermiş, uçmayı seven herkesin derneğe üye olabileceğini ifade eden Köksal, "Kimseden ekonomik katkı beklemiyoruz. Tek isteğimiz; bu havaalanına hizmet etmek. Uçmayan kalmasın. Tamamen havacılıkla uğraşan amatör, ticari ve uçuş okulu, pilotlar, yamaç paraşütü pilotları, yazılım ve uçak mühendisleri, iş adamları, uçak sahipleri, doktorlar, hava trafik kontrolörü, hava aracı motoru üreten firmalar, model uçak meraklıları gibi nitelikli kadroya sahibiz. Bu ekip birlik, beraberlik ve heyecanla çalışıyor. Üyelikle ilgili özel bir kriterimiz yok. Havacılıkla ilgilenmek ve derneğimizin aktivitelerine katılmak isteyen herkesi üye olmaya bekliyoruz. Üyelik için herhangi bir aidat ödenmesi de gerekmiyor. Yunuseli Havaalanı da bölgemizdeki tek sportif hava meydanı. Ülkemizdeki tek iniş şeridi statüsüne sahip halka açık hava meydanı. Burada olmak da bizi özel kılıyor. İki kişilik özel uçakla gezintiye çıkıp Bursa semalarında paha biçilmez zaman geçirmek için saatine ortalama 350 TL ödemek gerekiyor. Bunun dışında ticari olarak uçuş eğitimleri veren üyelerimiz var. Vatandaşlarımız pilotluk eğitimleri alıp, sertifika sahibi de olabilir. Ayrıca para hiç sorun değil. Bizler kapımıza gelmiş hiç kimseyi geri çevirmeyiz. Gönüllü olarak bu işin gelişmesi adına elimizi taşın altına koymuşuz. Parası olmayanı da ücretsiz olarak uçuruyoruz. Yeter ki havacılığa gönül versinler. 'Hayatın boyunca kendiniz için ne yaptınız?' diye sorsalar 'Bu yaşımda çocukluk hayalim olan pilotluğun, havacılığın peşinden gittim. Kendim için bir bunu yaptım' derim. Bu nedenle hayali 'uçmak' olan herkesin yanındayız. Öksüz, yetim, maddi yetersizliği olan çocuklara, şehit ve gazi çocuklarına karşılıksız havacılık faaliyetleri düzenliyoruz. Dileyen ve havacılığa ilgi duyan herkes bize katılabilir" dedi.

Sivil havacılığa açık olan, günlük tarifeli uçuşları olan Yunuseli Havaalanı, Bursa'da Yenişehir Havalimanı'nın yapılmasının ardından 2001'de kapatıldı. 2001-2017 yılları arası askeri hizmette kullanıldı. 1 Şubat 2017'de, 16 yıl aradan sonra tekrar sivil havacılığa açıldı. Türkiye'nin ilk iniş şeridi olan havaalanının tarihi, Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanıyor. - BURSA