Hakan Kurnaz dünya şampiyonu oldu! - Son Dakika
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Hakan Kurnaz dünya şampiyonu oldu!

06.05.2022 17:16
Hakan Kurnaz dünya şampiyonu oldu!

Hakan Kurnaz, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandı.

Hakan Kurnaz, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandı.

Yunanistan'ın Girit Adası Heraklion şehrinde devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda madalya yağmuru devam ediyor. 53 Ülkeden 151 kadın, 153 erkek sporcunun katıldığı organizasyonun beşinci gününde 81 kilo erkeklerde mücadele eden Hakan Kurnaz, koparmada 150 kilo ve toplamda elde ettiği 324 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazandı. Milli sporcu, silkme müsabakasında ise 174 kiloluk kaldırışıyla müsabakayı tamamladı.

Milli sporcu Hakan Kurnaz'ın müsabakasını yerinde takip eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Gençler Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak İstiklal Marşı'nı dinleten Kurnaz ve antrenörleri başarılarından dolayı kutladı.

(İHA)

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Altın Madalya, Girit Adası, Yunanistan, Halter, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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