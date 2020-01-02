Hakan Kuş: "Ekip halinde elimizden geleni..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakan Kuş: 'Ekip halinde elimizden geleni...' - Son Dakika Spor

Hakan Kuş: "Ekip halinde elimizden geleni..."

6 saat önce

Karşıyaka'nın düşme hattına kadar gerilediği sezonun ilk haftalarında suskun kalan ancak daha sonra son 9 maçta attığı 6 golle takımını yarışta iddialı konuma getiren Hakan, "Antalya'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdik.

Hakan Kuş:

Karşıyaka'nın düşme hattına kadar gerilediği sezonun ilk haftalarında suskun kalan ancak daha sonra son 9 maçta attığı 6 golle takımını yarışta iddialı konuma getiren Hakan, " Antalya'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Ekip halinde elimizden geleni zorlu ikinci yarıda yapacağız. Geçen sezon oynadığımız Play-Off bize büyük bir tecrübe kattı. Bu yıl hedefi ıskalamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.


İlk haftalarda kaçırdığı goller sonrası taraftarların, teknik ekibin ve takım arkadaşlarının verdiği desteğin kendisini ayakta tuttuğunu belirten 25 yaşındaki forvet, "Bir forvet sürekli gol atmak ister. Ancak bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Net fırsatları değerlendiremediğim karşılaşmalar sonrası tribünlerin bana vermiş olduğu destek gelecek için bana büyük güç katıyor. Gol atmak attırmak ve bu armaya layık olmak için saha içinde çabalıyoruz. Her futbolcu böyle takımını sahiplenen taraftarı olmasını ister. Biz bu konuda çok şanslıyız. Taraftarlarımız her zaman yanımızda ve bize büyük destek veriyor. Bu sezon omuz omuza arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmak istiyoruz" dedi.


Karşıyaka, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:00 
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