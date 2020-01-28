Hakan Kutlu: "Belki de sezonun maçına çıkacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakan Kutlu: 'Belki de sezonun maçına çıkacağız' - Son Dakika Spor

Hakan Kutlu: "Belki de sezonun maçına çıkacağız"

6 saat önce

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

Hakan Kutlu:

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Bu hafta belki de sezonun maçına çıkacağız. İnşallah oradan da istediğimiz sonuçları elde ederiz" dedi.


Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, bugün gerçekleşen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kutlu, Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve bunun sonuçlarını 2 haftadır gördüklerini söyledi.


Ligin 20. haftasında deplasmanda zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını vurgulayan Kutlu, "2 haftadır iyi futbol oynayıp skorları aldık ama biz bunun sinyallerini ligin ilk yarısının son 8-9 maçında vermiştik. 11 maçtır yenilmiyoruz. Sadece arada bir Erzurum maçı var, o da zaten farklı olayların geliştiği bir maçtı. Antalya'da çok iyi hazırlandık ve bunun üzerine de 2 maç kazandık ama şimdi çok daha önemli, çok daha zor bir maça gideceğiz. Hatayspor maçı. Lig lideri olan bir takım, çok uzun zamandır bu ligde oynayan bir takım. Ama biz de oyuncularımızın performansıyla bu işe artık kalben inandıklarını görüyoruz. İnşallah Hatay maçından da iyi çalışıp, iyi oyun ortaya koyup iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.


Hedeflerinin ilk 6 içinde yer almak olduğunu kaydeden Kutlu, "Bu ligde performans farklılıkları oluyor hem bireysel olarak hem de takım olarak. Ama inşallah ilk 6'ya giren takımlardan bir tanesi de biz oluruz. Geçtiğimiz haftada bizim galip gelmemiz ve takip ettiğimiz takımların puan kaybetmesi bize yaradı ama bu hafta belki de sezonun maçına çıkacağız. İnşallah oradan da istediğimiz sonuçları elde ederiz" ifadelerini kullandı.


İdmanda düz koşunun ardından Milinkoviç salona geçerek çalışmasını sürdürdü. Antrenman şut, dar alanda kısa pas, kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak gerçekleştirildi. - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Hakan Kutlu, Giresunspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak
Beşiktaş, Nazım Sangare'nin peşinde Arda Turan'dan son dakika Galatasaray açıklaması Phillip Cocu, Adil Rami'yi istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 23:38:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakan Kutlu: "Belki de sezonun maçına çıkacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]