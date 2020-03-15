Hakan Kutlu: "Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakan Kutlu: 'Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz' - Son Dakika Spor

Hakan Kutlu: "Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz"

6 saat önce

- Hakan Kutlu: "Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz" "Üç maçlık galibiyet serisini 4'e çıkarmak istiyorduk ama bu ligde bu şartlardaki bu puan da çok önemli" TFF 1. Lig'in 28.

- Hakan Kutlu: "Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz"

"Üç maçlık galibiyet serisini 4'e çıkarmak istiyorduk ama bu ligde bu şartlardaki bu puan da çok önemli"

ANKARA - TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçı kazanmayı çok istediklerini ancak oyun içerisinde gelişen şartlara bakıldığında bir puanın da çok değerli olduğunu belirtti.

Maçın ilk yarısında iki takımında istediğini yapamadığını kaydeden Kutlu, "Uzatmalarla beraber 55 dakikaya yakın 10 kişi oynadık. Özellikle ikinci yarıda 10 kişi oynamamıza rağmen iki pozisyon dışında pozisyon vermedik. Bizim ise girdiğimiz en az 4 çok net pozisyon var. Özellikle son saniyede kaçırdığımız çok net bir pozisyon var. 10 kişiyle de kazanabilirdik" şeklinde konuştu.

Oyuncularının ortaya koyduğu mücadelenin kendisini çok sevindirdiğini aktaran Kutlu, "Oyuncularımın ortaya koydukları mücadele beni çok sevindirdi. Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Üç maçlık galibiyet serisini 4'e çıkarmak istiyorduk ama bu ligde bu şartlardaki bu puan da çok önemli. Can derdinde olan mutlak kazanması gereken bir takımla oynadık" ifadelerini kullandı.

Hakan Kutlu: Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Giresunspor, Hakan Kutlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulüp üyeliğinden ihraç edildi
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak

Son Dakika Haberleri
03:00 Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: "O zaman deseydin elini öperdim ama..."
02:30 İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini: "EURO 2020 ile ilgili her türlü karara uyarım"
01:00 Brezilya ve Meksika'daki futbol maçlarına corona virüs nedeniyle ara verildi
00:16 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından -1-
00:11 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından -2-

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 06:24:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakan Kutlu: "Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]