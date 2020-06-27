Hakan Kutlu: "İlk 6 hedefimiz sonuna kadar sürecek"
- Hakan Kutlu: "İlk 6 hedefimiz sonuna kadar sürecek" Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 4-2 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı ile ilgili olarak, "Adana Demirspor bugünki maçta bizden daha iyi bir takım görüntüsü verdi.
- Hakan Kutlu: "İlk 6 hedefimiz sonuna kadar sürecek"
ADANA - Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 4-2 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı ile ilgili olarak, "Adana Demirspor bugünki maçta bizden daha iyi bir takım görüntüsü verdi. Biz sürekli söylüyoruz ilk 6 hedefimiz sonuna kadar sürecek" dedi.
Giresunspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Adana Demirspor bugün ki maçta bizden daha iyi bir takım görüntüsü verdiler. Maçın başından sonuna kadar sıkıntılar yaşadık. Bunda 3 günde bir maç oynamanın sıkıntısı da var. Bugünkü maçı yarın oynamış olabilseydik takımımız 1 gün daha dinlenmiş olurdu. Biz sürekli söylüyoruz ilk 6 hedefimiz sonuna kadar sürecek. Önümüzde 2 gün sonra yine bir maçımız var. O maç için de çarşambaya ertelensin diye başvuru yaptık ama olmadı. 2 haftada 4 tane maç oynamış olacağız. Çok zorlu bir periyot. Bursaspor karşısında 3 puanla ayrılabilirsek 5 gün dinlenme şansımız olacak. Ondan sonra ilk 6 hedefimizi sürdüreceğiz tekrardan" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 23:37 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Hakan Kutlu: 'İlk 6 hedefimiz sonuna kadar sürecek' - Son Dakika Spor
Son Dakika 01:17 YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı 00:54 Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı 19:42 Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:31 Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:47 Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu