Son Dakika Haberleri: Hakan Kutlu: "Keçiörengücü gibi bir deplasmanda puan almak önemliydi"
Son Dakika Spor Hakan Kutlu: 'Keçiörengücü gibi bir deplasmanda puan almak önemliydi'

Hakan Kutlu: "Keçiörengücü gibi bir deplasmanda puan almak önemliydi"

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Keçiörengücü gibi bir deplasmanda puan almak önemliydi" dedi.

Hakan Kutlu:

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Keçiörengücü gibi bir deplasmanda puan almak önemliydi" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Oyun olarak iki takımı da tebrik ediyorum. Oyun anlamında iyi şeyler ortaya koymaya çalıştık. Galibiyet için gelmiştik fakat Keçiörengücü gibi bir deplasmanda puan almak önemliydi. Maçın içindeki gelişmelere baktığınız zaman daha fazla anlam kazanıyor bir puan. Maçın son dakikalarında 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldık. Bu süreçte de en az şekilde pozisyon verdik. Kırmızı kart pozisyonu tartışılır. Bana göre bizim oyuncumuza yapılmış bir faul vardı. Sonrasında oyuncumuzun yaptığı faulle çift sarı kart ile değerlendirdi hakem. 10 kişi kalmadan önce net bir penaltımız vardı. O penaltı verilmiş olsaydı 3 puanı alabilirdik. Keçiörengücü'nü kutluyorum. Pozitif bir futbol oynamaya çalışıyorlar. Bizim için sevindirici olan 1 puanın haricinde oyuncularım mücadele ettiler ve iyi oyun sergilediler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:48 Kaynak: İHA
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