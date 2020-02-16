Hakan Kutlu: "Maçın hakemi bizi ezdi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakan Kutlu: 'Maçın hakemi bizi ezdi' - Son Dakika Spor

Hakan Kutlu: "Maçın hakemi bizi ezdi"

7 saat önce

Fatih Karagümrük karşılaşmasının hakemi Kadir Sağlam'ı eleştiren Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Bugünkü maçın hakemi bizi çok ezdi.

Hakan Kutlu:

Fatih Karagümrük karşılaşmasının hakemi Kadir Sağlam'ı eleştiren Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Bugünkü maçın hakemi bizi çok ezdi. Tek verdiği doğru karar Landel'e gösterdiği kırmızı kart diyebilirim" dedi.


TFF 1. Lig'in 22. haftasında Giresunspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Mağlup olmamıza rağmen iyi bir oyun ortaya koydular. Rakibimize verdiğimiz iki gol pozisyonu vardı. İlki talihsiz bir penaltı zaten. İkinci golde pozisyonun başı bana göre yüzde yüz ofsayt. Maçın hakemiyle ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Son haftalarda zaten hakemlerden oldukça dertliydik camia olarak. Ama bugüne kadar hiçbir hakemle ilgili konuşmadım. Ama bugünkü maçın hakemi bizi çok ezdi. Tek verdiği doğru karar Landel'e gösterdiği kırmızı kart diyebilirim. Rakibimiz çok sert müdahaleler yaptı faul bile çalmadı. İnanılmaz kötü bir maç yönetti. Ama oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum, futbola odaklandılar. Bu kadar kötü hakem yönetimine karşı futbol oynamaya odaklı olup, 10 kişiyken de 11 kişiyken de futbol adına ne yapılması gerekiyorsa sahada yaptılar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Fatih Karagümrük, Giresunspor, Hakan Kutlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:28 Kaynak: İHA
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