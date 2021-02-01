Hakan Kutlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun babası Necip Kutlu (86), son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden Necip Kutlu için Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Necip Kutlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Necip Kutlu'nun ailesi ve yakınları katıldı.
Yukatel Denizlispor'un başında ilk maçına çıktıktan sonra Ankara'ya gelerek babasının cenazesine katılan Hakan Kutlu, taziyeleri kabul etti.
Kaynak: AA
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