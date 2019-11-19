Son Dakika Haberleri: Hakan Kutlu'nun gözü üst sıralarda
Son Dakika Spor Hakan Kutlu'nun gözü üst sıralarda - Son Dakika Spor

Hakan Kutlu'nun gözü üst sıralarda

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "İlk 6 ile puan aralığını daralttık. Adanaspor maçından alacağımız 3 puanla daha da azalacağını düşünüyoruz.

Hakan Kutlu'nun gözü üst sıralarda, System.String[]

TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "İlk 6 ile puan aralığını daralttık. Adanaspor maçından alacağımız 3 puanla daha da azalacağını düşünüyoruz." dedi.


Hakan Kutlu, Giresunspor tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlıspor maçından aldıkları üç puanın anlamlı olması için Adanaspor maçına çok önem verdiklerini söyledi.


Milli maç arasında Adanaspor maçına iyi hazırlandıklarını ifade eden Kutlu, "Takımımızın eksiklerini, fazlalarını, Adanaspor'un eksikliklerini fazlalıklarını biliyoruz. 8 haftalık kazanamama istatistikleri var, buna bir son vermek isteyecekler ama biz de bunun bilincinde gideceğiz. İnşallah istediğimiz sonuçla döneriz." diye konuştu.


Kutlu, ligde ilk 6 sıralamasındaki takımlar ile arayı ne kadar kapatabilirlerse bunun kendileri açısından bir kar olduğunu belirterek, "İlk 6 ile puan aralığını daralttık. Adanaspor maçından alacağımız 3 puanla daha da azalacağını düşünüyoruz. Ligin ikinci yarısına da böylelikle daha umutlu başlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Savunma oyuncusu Murat Akça'nın sakatlığının bulunduğunu ifade eden Kutlu, Mehmet Güven'in takımla çalışmalara başladığını, Bekir Yılmaz ve Ahmet İlhan'ın da kart cezalısı olduğunu sözlerine ekledi.


Yeşil-beyazlı takım, 22 Kasım Cuma günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ertuğrul Sağlam'dan Samsunspor'a 5 yıllık imza!
Mehmetçik'e destek verdiği için kadro dışı bırakılan Cenk, Başakşehir idmanında Vincent Aboubakar: Bu yaz Beşiktaş'ta olacaktım Okan Buruk'tan "Galatasaray'ın başına geçecek misiniz" sorusuna net yanıt!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:07:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakan Kutlu'nun gözü üst sıralarda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]