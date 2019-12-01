Son Dakika Haberleri: Hakan Kutlu: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"
Son Dakika Spor Hakan Kutlu: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum' - Son Dakika Spor

Hakan Kutlu: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

6 saat önce

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adana Demirspor galibiyetinin ardından maçın hava saha şartlarından dolayı zor bir hale geldiğini belirterek, "Oyuncularım benim beklediğimden daha fazla mücadele etti.

Hakan Kutlu:

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adana Demirspor galibiyetinin ardından maçın hava saha şartlarından dolayı zor bir hale geldiğini belirterek, "Oyuncularım benim beklediğimden daha fazla mücadele etti. Kendileriyle gurur duyuyorum" dedi.


TFF 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, değerlendirmelerde bulundu. Kutlu, aşırı yağmur altında oynanan maçta oyuncularının gösterdiği mücadeleyi ayakta alkışladığını ifade etti. Kutlu, "Bizim için güzel bir akşam oldu. İki takım için de zor maçtı. Adana Demirspor deplasmanda kazanarak şehre geldi. Sonuç olarak iyi giden bir Giresunspor vardı. Zor olan maç, saha ve hava şartlarıyla daha zor hale geldi. Saha şartları bugün işi sadece mücadeleye döktü. Oyuncularım benim beklediğimden daha fazla mücadele etti. Kendileriyle gurur duyuyorum" dedi.


"Maçtan sonra ben bile tribünlere giderken zorlandım" diyen Kutlu, "O çocuklar bu zeminde iyi mücadele verdiler. İlk yarı skoru biraz daha yukarı taşıyabilirdik. Bir takım çok isterse, çok mücadele ederse Allah da yardım eder. Bu çocuklar galibiyeti hak etti. Adana Demirspor da elinden gelen mücadeleyi verdi. Bu sahada mücadele eden tüm oyuncuları, kenarda bekleyen tüm oyuncuları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Giresunspor, Hakan Kutlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:30 Kaynak: İHA
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