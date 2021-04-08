Hakan Kutlu: "Rakibimizin golü Fair-Play'e yakışmadı" - Son Dakika

Hakan Kutlu: "Rakibimizin golü Fair-Play'e yakışmadı"

08.04.2021 20:20

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Kasımpaşa maçının ardından, "Biz teknik adamlar olarak söylüyoruz, oyuncular Fair-Play, centilmenlik diyor ama atmış oldukları gol lütfen tekrar seyredilsin.

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Kasımpaşa maçının ardından, "Biz teknik adamlar olarak söylüyoruz, oyuncular Fair-Play, centilmenlik diyor ama atmış oldukları gol lütfen tekrar seyredilsin. Fair -Play'e hiç yakışmadı" dedi.

Denizlispor, Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu belirtti. 3 puanın takımı çok farklı yerlere götüreceğini belirten Kutlu, "Geçmişte oynadığımız maçlara göre performans olarak biraz düşüktük. Rakibimiz bizden daha diri gözüktü ama haftada 3 günlük periyotla oynanan maçlarda 1 günün çok çok önemi var. Rakibimiz bizden 1 gün fazla dinlenmişti. Bu anlamda bizden biraz daha diri gözüktüler. Oyununun belirli anlarında oyuncularımız düşüş yaşadı. Rotasyon olarak da oyuncu kaliteleri, kadro derinlikleri bizden çok daha fazlaydı. Ne yazık ki kadro derinliği anlamında bazı sıkıntılarımız var" dedi.

"RAKİBİMİZİN GOLÜ FAİR-PLAY'E YAKIŞMADI"

Konuk ekibin attığı gol öncesinde yerde yatan oyuncularının olması ve rakibin Fair-Play'e yakışır davranmadığını belirten Kutlu, "Rakibimizin attığı 1 gol var. Rakibimiz golü daha öncede bulabilirdi, kötü oynamadılar. Atmış oldukları golde faul olur, olmaz, verilir verilmez ama Mix'in yattığı pozisyonda önündeki oyuncu Mix'in yerde yattığını göre göre oyunun yönünü değiştirip, oyuna devam ederek buldukları bir gol var. Her zaman Fair-Play diyoruz. Biz teknik adamlar olarak söylüyoruz, oyuncular Fair Play, centilmenlik diyor ama atmış oldukları gol lütfen tekrar seyredilsin. Fair-Play'e hiç yakışmadı. Görmemiş de olamaz. Ceza sahası yayı üzerinde, önünde. Topu atan oyuncunun önünde yatan bir oyuncu var. Oradan oyunun yönünü değiştiriyor. Çok iyi bir vuruş yaptı onu tebrik etmek gerekir ama Fair-Play adına bence çok yanlış bir gece oldu. Daha sonra uğraştık. Oyun olarak iyi şeyler olmasa da mücadele olarak, yenilmemek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Tabii ki kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularım uğraştı, didindi ama yapamadık. Şimdi dışarıda 1 puan yazdığımız bir rakipten mutlak 3 puan getirmemiz gerekiyor. Hedeflediğimiz 42-44 puan aralığını bulalım" ifadelerini kullandı.

"BİZİMLE OYNAYACAK RAKİPLERİMİZ BİZDEN FAZLA DİNLENİYOR"

Açıklanan fikstüre sitem eden Kutlu, "3 gün sonra bir maçımız var. Yine bu anlamda şanssızlık yaşıyoruz. Alanyaspor dün oynadı, biz bugün oynadık. İki gün sonra biz yine oynayacağız, Alanyaspor 3-4 günlük dinlenerek maça çıkacak. Bugün yayınlanan maç fikstürüne baktım. Bizimle oynayacak bütün rakiplerimiz hep biz 2 gün dinleniyoruz, rakip 3 gün dinleniyor. Biz 3 gün dinleniyoruz, rakip 4gün dinleniyor. Ben kulüp yönetimime de söyleyeceğim. Bu ayarlamayı değiştirebilirsek inşallah federasyona bir yazı yazarak değiştirmeyi başarabiliriz. Oynayacağımız bütün rakipler bizden 1 gün fazla dinlenerek maça çıkacaklar. Biz bugün bunun sıkıntısını çok büyük ölçüde yaşadık. Futbolda oyuncunun 24 saat dinlenmesi çok çok önemlidir. Savaşacağız, sonuna kadar devam edeceğiz. Yukarıya tutunmaya çalışacağız" diye konuştu.

(Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat/İHA)

Hakan Kutlu: Rakibimizin golü Fair-Play'e yakışmadı
Hakan Kutlu: Rakibimizin golü Fair-Play'e yakışmadı
Hakan Kutlu: Rakibimizin golü Fair-Play'e yakışmadı
Hakan Kutlu: Rakibimizin golü Fair-Play'e yakışmadı

Denizlispor, Hakan Kutlu, Kasımpaşa, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Kutlu: 'Rakibimizin golü Fair-Play'e yakışmadı' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Otomatik ofsayt sistemi, 2022 Dünya Kupası'nda kullanıma hazır Otomatik ofsayt sistemi, 2022 Dünya Kupası'nda kullanıma hazır Ambulans ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı Ambulans ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü Bugün toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi Bugün toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi Kanarya zirve yolunda büyük yara aldı! Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı Kanarya zirve yolunda büyük yara aldı! Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu 3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm 3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm "Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü

Son Dakika Haberleri
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
16:39 Erdal Özyağcılar, konuk olduğu programda yıllar önce usulsüzlük yaptığını itiraf etti
16:34 İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Meclis yerleşkesinde trafik kazası geçirdi
16:30 Tecavüze uğrayıp tarlaya gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen eski eşe beraat kararı çıktı
16:23 Sakatlığı yüzünden bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girebilir
Mısır Başbakanı Medbuli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 teşekkürü Mısır Başbakanı Medbuli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 teşekkürü         
20:45
Beşiktaş'taki çatışmanın arkasından 'Palalı Sabri' çıktı Beşiktaş'taki çatışmanın arkasından 'Palalı Sabri' çıktı         
20:36
Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik'e iniş yaptı Bakan Soylu'yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik'e iniş yaptı         
19:50
Çin Büyükelçiliği'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan yanıt: Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok Çin Büyükelçiliği'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan yanıt: Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok         
18:28
Oğuzhan Koç'un annesi Demet Özdemir'i takibe aldı Oğuzhan Koç'un annesi Demet Özdemir'i takibe aldı         
17:57
Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu         
17:17
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor         
15:27
6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni 'çocuğa cinsel taciz' çıktı 6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni 'çocuğa cinsel taciz' çıktı         
14:56
Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi         
14:34
Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar         
14:28
Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti         
14:21
Market açılışında pes dedirten görüntüler! İndirim uğruna koronavirüs kurallarını hiçe saydılar Market açılışında pes dedirten görüntüler! İndirim uğruna koronavirüs kurallarını hiçe saydılar         
13:20
28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti         
13:20
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı         
12:52
Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı         
12:04
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 21:25:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakan Kutlu: "Rakibimizin golü Fair-Play'e yakışmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei