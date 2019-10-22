Hakan Kutlu, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 2-0 yenildikleri Boluspor maçının ilk yarısında pozisyon vermeden çok net gol fırsatları yakaladıklarını söyledi.



İkinci yarıda gol yedikten sonraki görüntünün kendilerine yakışmadığını vurgulayan Kutlu, "Takım gol de yiyebilir ama asla pes etmemesi gerekir. Boluspor maçını, gole kadar olan Giresunspor ve golden sonraki Giresunspor olarak iki ayrı bölüme ayırmamız gerekiyor. Tabii ki golden sonraki Giresunspor'u istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Kutlu, önlerinde Eskişehirspor maçı olduğuna işaret ederek, "Zor bir takım. Bulundukları yeri hak etmiyorlar. Şanssız mağlubiyetler de aldılar. Koşan, mücadele eden ve yetenekli oyuncuları olan bir takım. İyi hazırlanıp inşallah kendi taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz. Pozisyonları sonuçlandırmada problem yaşadığımız bir gerçek. Az gol atıyoruz. Bunun da önlemini almak için çalışıyoruz." diye konuştu.



Kutlu, Boluspor maçı öncesi sakatlanan Raul Rusescu'yu riske atmadıklarını ancak bu oyuncunun Eskişehirspor karşılaşmasında hazır olacağını sözlerine ekledi.



Öte yandan yeşil beyazlı takım, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Eskişehirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla başladı.



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