Hakan Kutlu, "Tolga'nın ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu" - Son Dakika

Hakan Kutlu, "Tolga'nın ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu"

21.03.2021 19:45
Hakan Kutlu,

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Medipol Başakşehir maçının ardından, mücadelede kırılma anının hakemin Tolga'ya ikinci sarı kartı göstermemesi olduğunu belirterek, "Altı tane eksiğimiz vardı.

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Medipol Başakşehir maçının ardından, mücadelede kırılma anının hakemin Tolga'ya ikinci sarı kartı göstermemesi olduğunu belirterek, "Altı tane eksiğimiz vardı. Bizim için çok zor bir gündü" dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Denizlispor evinde konuk ettiği Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kutlu, "İki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten alt sıralarda oynayan iki takım olarak gözükse de oyun olarak iyi şeyler ortaya koydular. Başakşehir de oyun olarak iyi şeyler ortaya koydu, gol pozisyonları yaptı. Bizim takımımız da oyun boyunca hem saha duruşu olarak hem de oyun olarak iyi şeyler ortaya koydu. Bizim de girdiğimiz gol pozisyonları vardı ama iki takım da girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamadılar. Altı tane eksiğimiz vardı. Bizim için çok zor bir gündü. İlk 11'de oynayan altı eksiğimiz bugün sahaya çıkmadı. Cuma günü taktik antrenmanda oynattığımız Lopes mukavelesini feshederek takımımızdan ayrılmıştı. Zor gündü ama hem oyun olarak hem de skor bir puan tabii ki de kazanmak istiyorduk. Bu yolda alınan puan çok çok önemli" dedi.

"MİLLİ MAÇ ARASI BİZİM TAKIMA ÇOK İYİ GELECEK"

Milli maç arasından daha çok istekli bir Denizlispor olacağını ve Tolga'nın pozisyonunun sarı kart olduğunu belirten Kutlu, "Maçın kırılma anı Tugay hoca önemli ve geleceğe önü çok açık hakem. Saha duruşu, vücut dili hem bizlere ve oyunculara çok iyi hakem. Ama maçın içinde bence kırılma anında ve maçın başlarıydı Tolga'nın ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu bana göre. Oyun içinde ve televizyonda seyrettiğim pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı olması gerekiyordu. Bence onu atladı, tabii bizim içinde çok kritik karardı. Tekrar söylüyorum kendisine çok güveniyorum ve Türk futboluna önümüzde yıllarda saha duruşu, vücut dili, oyunculara ve teknik direktörlere yaklaşımlarıyla önemli bir hakem olacağını düşünüyorum. Kritik kararda bizim aleyhimize işledi. Eğer ki rakibimiz maçın başlarında 10 kişi kalsaydı, biz bugünkü oyun anlayışımızla galip gelebileceğimiz maçtı. Oyuncularımın özverisinden, mücadelesinden ve anlayışından memnunum. Milli maç arası bizim takıma çok iyi gelecek. Sakatlarımız ve cezalı oyuncularımızın sayısı çok fazla. Milli maç arası sonrası daha çok isteyen, diri ve sonuçları alan Denizlispor, inşallah bu ligde devam eden biri olarak göreceğiz" şeklinde konuştu.

(Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz/İHA)

Hakan Kutlu, Tolga'nın ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu

Denizlispor, Hakan Kutlu, Başakşehir, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Kutlu, 'Tolga'nın ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 21 Mart günü koronavirüs nedeniyle 102 kişi vefat etti, 20 bin 428 yeni vaka tespit edildi Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla buluşmasında enflasyonla mücadele mesajı verdi Milli futbolcumuzdan kritik gol! Takımını mağlubiyetten kurtardı Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi Şampiyonluk yolundaki kritik derbi başladı! Canlı anlatım 2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı
Öfkeli adam yerden aldığı şişeyle birlikte yürüdüğü genci öldüresiye dövdü Öfkeli adam yerden aldığı şişeyle birlikte yürüdüğü genci öldüresiye dövdü         
19:34
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı         
19:13
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Rus turist kafilesini taşıyan ilk uçak Türkiye'ye indi Rus turist kafilesini taşıyan ilk uçak Türkiye'ye indi         
18:15
ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım         
17:54
Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü         
17:45
Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi         
16:44
Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti         
15:57
Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu         
13:39
"Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler         
13:30
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü         
19:52
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 19:59:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakan Kutlu, "Tolga'nın ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei