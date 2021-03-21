Hakan Kutlu, "Tolga'nın ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu"

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Medipol Başakşehir maçının ardından, mücadelede kırılma anının hakemin Tolga'ya ikinci sarı kartı göstermemesi olduğunu belirterek, "Altı tane eksiğimiz vardı. Bizim için çok zor bir gündü" dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Denizlispor evinde konuk ettiği Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kutlu, "İki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten alt sıralarda oynayan iki takım olarak gözükse de oyun olarak iyi şeyler ortaya koydular. Başakşehir de oyun olarak iyi şeyler ortaya koydu, gol pozisyonları yaptı. Bizim takımımız da oyun boyunca hem saha duruşu olarak hem de oyun olarak iyi şeyler ortaya koydu. Bizim de girdiğimiz gol pozisyonları vardı ama iki takım da girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamadılar. Altı tane eksiğimiz vardı. Bizim için çok zor bir gündü. İlk 11'de oynayan altı eksiğimiz bugün sahaya çıkmadı. Cuma günü taktik antrenmanda oynattığımız Lopes mukavelesini feshederek takımımızdan ayrılmıştı. Zor gündü ama hem oyun olarak hem de skor bir puan tabii ki de kazanmak istiyorduk. Bu yolda alınan puan çok çok önemli" dedi.

"MİLLİ MAÇ ARASI BİZİM TAKIMA ÇOK İYİ GELECEK"

Milli maç arasından daha çok istekli bir Denizlispor olacağını ve Tolga'nın pozisyonunun sarı kart olduğunu belirten Kutlu, "Maçın kırılma anı Tugay hoca önemli ve geleceğe önü çok açık hakem. Saha duruşu, vücut dili hem bizlere ve oyunculara çok iyi hakem. Ama maçın içinde bence kırılma anında ve maçın başlarıydı Tolga'nın ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu bana göre. Oyun içinde ve televizyonda seyrettiğim pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı olması gerekiyordu. Bence onu atladı, tabii bizim içinde çok kritik karardı. Tekrar söylüyorum kendisine çok güveniyorum ve Türk futboluna önümüzde yıllarda saha duruşu, vücut dili, oyunculara ve teknik direktörlere yaklaşımlarıyla önemli bir hakem olacağını düşünüyorum. Kritik kararda bizim aleyhimize işledi. Eğer ki rakibimiz maçın başlarında 10 kişi kalsaydı, biz bugünkü oyun anlayışımızla galip gelebileceğimiz maçtı. Oyuncularımın özverisinden, mücadelesinden ve anlayışından memnunum. Milli maç arası bizim takıma çok iyi gelecek. Sakatlarımız ve cezalı oyuncularımızın sayısı çok fazla. Milli maç arası sonrası daha çok isteyen, diri ve sonuçları alan Denizlispor, inşallah bu ligde devam eden biri olarak göreceğiz" şeklinde konuştu.

(Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz/İHA)