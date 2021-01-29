Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı
29.01.2021 18:17
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Hakan Kutlu ilk antrenmanına çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Hakan Kutlu ilk antrenmanına çıktı.
Ligin ikinci devresinin ilk maçında 31 Ocak Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Denizlispor, hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürdü.
Yeşil-siyahlı futbolcular, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın istifasının ardından sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Hakan Kutlu yönetiminde ilk defa çalıştı.
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