Son Dakika Haberleri: Hakan'lı Milan Galibiyete Hasret

Hakan'lı Milan Galibiyete Hasret

1 saat önce

Milan deplasmanda Frosinone ile golsüz berabere kaldı.

Hakan'lı Milan Galibiyete Hasret, System.String[]


Milan deplasmanda Frosinone ile golsüz berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 18'inci haftasında Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği AC Milan, Frosinone'nin konuğu oldu. Comunale Matusa Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık skorla sona ererken mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı. 

Kırmızı-siyahlı ekip, bu sonucun ardından puanını 28 yaparken, galibiyet hasreti de 4 maça yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:38 Kaynak: DHA

İtalya Serie A, Hakan Çalhanoğlu, Milan, Spor
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