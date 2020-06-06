Tehdit ve hakaret iddiasıyla Mengüç'ten şikayetçi olan Zeynep İ. ayrıca korunma talebinde bulundu.
Tehdit ve hakaret iddiasıyla Mengüç'ten şikayetçi olan Zeynep İ. ayrıca korunma talebinde bulundu. Talebi kabul eden mahkeme, Mengüç'ün 1 ay süreyle Zeynep İ.'ye yaklaşmamasına ve rahatsız etmemesine karar verdi.
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6.06.2020 14:55:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakan Mengüç eski sevgilisine yaklaşamayacak - Son Dakika