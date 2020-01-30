Hakan Meriçliler'in Ali Erkazan'a açtığı dava sonuçlandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hakan Meriçliler'in Ali Erkazan'a açtığı dava sonuçlandı - Son Dakika Magazin

Hakan Meriçliler'in Ali Erkazan'a açtığı dava sonuçlandı

14 dakika önce

İki oyuncu dizi setinde tartışmış, Meriçliler daha sonra Erkazan'ın katıldığı TV programında kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu.

Hakan Meriçliler'in Ali Erkazan'a açtığı dava sonuçlandı, System.String[]

İki oyuncu dizi setinde tartışmış, Meriçliler daha sonra Erkazan'ın katıldığı TV programında kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu. Karar duruşması, önceki gün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Erkazan'ın Meriçliler'e 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. m

TV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

HAMİLE EŞİNİ DARP ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN İŞ ADAMINA "CİNSEL SALDIRI"DAN 10 YIL HAPİS CEZASI
Ali Babacan, partisinin kuruluşunu üçüncü kez erteledi Dışişleri'nden, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Koronavirüs nedeniyle Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 08:13:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakan Meriçliler'in Ali Erkazan'a açtığı dava sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]