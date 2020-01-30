Hakan Meriçliler'in Ali Erkazan'a açtığı dava sonuçlandı

İki oyuncu dizi setinde tartışmış, Meriçliler daha sonra Erkazan'ın katıldığı TV programında kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu. Karar duruşması, önceki gün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Erkazan'ın Meriçliler'e 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. m