Hakan Meriçliler'in aracı bozuldu, yolda kaldı

AKÜ BİTİNCE DURDU Bodrum'da tatil yapan Hakan Meriçliler, önceki gün Willy cipiyle yollardaydı.

AKÜ BİTİNCE DURDU Bodrum'da tatil yapan Hakan Meriçliler, önceki gün Willy cipiyle yollardaydı. Ancak Gümüşlük ile Yalıkavak arasında klasik arazi aracının aküsü bitti. Yolda kalan araç, ünlü oyuncuya zorlu anlar yaşattı. UZUN SÜRE BEKLEDİ Yolun ortasında duran aracı hareket ettiremeyen Hakan Meriçliler, çaresizce çekici aradı. Ancak yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemesi gerekti. Oyuncu, sonunda çekicinin gelmesiyle rahat bir nefes aldı. Çekici üstünde tamirhaneye Yolun ortasında kalan cipinin çekiciye yüklenmesine yardımcı olan Hakan Meriçliler, daha sonra aracının içine oturup tamirhanenin yolunu tuttu.

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