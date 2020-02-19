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‘Hakan Muhafız’ Brezilya ve Meksika’yı fethetti
1 saat önce
Türkiye'de üretilen dizi ve filmler, Netflix aracılığıyla dünya genelinde izleniyor.
Türkiye'de üretilen dizi ve filmler, Netflix aracılığıyla dünya genelinde izleniyor. Platformun Türkiye'deki ilk orijinal dizisi de küresel ölçekte 10 milyon kişi tarafından izlendi. Dizinin Türkiye dışında en çok izlendiği ülkeler de Brezilya ve Meksika oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:54
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