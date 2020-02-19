‘Hakan Muhafız’ Brezilya ve Meksika’yı fethetti

Türkiye'de üretilen dizi ve filmler, Netflix aracılığıyla dünya genelinde izleniyor. Platformun Türkiye'deki ilk orijinal dizisi de küresel ölçekte 10 milyon kişi tarafından izlendi. Dizinin Türkiye dışında en çok izlendiği ülkeler de Brezilya ve Meksika oldu.