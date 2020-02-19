‘Hakan Muhafız’ Brezilya ve Meksika’yı fethetti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ‘Hakan Muhafız’ Brezilya ve Meksika’yı fethetti - Son Dakika Ekonomi

‘Hakan Muhafız’ Brezilya ve Meksika’yı fethetti

1 saat önce

Türkiye'de üretilen dizi ve filmler, Netflix aracılığıyla dünya genelinde izleniyor.

‘Hakan Muhafız’ Brezilya ve Meksika’yı fethetti, System.String[]

Türkiye'de üretilen dizi ve filmler, Netflix aracılığıyla dünya genelinde izleniyor. Platformun Türkiye'deki ilk orijinal dizisi de küresel ölçekte 10 milyon kişi tarafından izlendi. Dizinin Türkiye dışında en çok izlendiği ülkeler de Brezilya ve Meksika oldu.

Brezilya, Meksika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:54 
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