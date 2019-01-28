Son Dakika Haberleri: Hakan: Muhafız Dünyasına Bir İçeriden Bakın

Hakan: Muhafız Dünyasına Bir İçeriden Bakın

15 dakika önce

İlk sezonu 14 Aralık 2018'de yayınlanan Netflix Türkiye orijinal dizisi Hakan: Muhafız, hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlendi.

Hakan: Muhafız Dünyasına Bir İçeriden Bakın, System.String[]

İkinci sezonu 2019'da izleyiciyle buluşacak olan, kısa süre önce üçüncü ve dördüncü sezon onaylarını da alan Hakan: Muhafız'ın mistik evreninin nasıl kurgulanıp yaratıldığını merak ediyor musunuz?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:04 Kaynak: Bültenler

Hakan: Muhafiz Dizisi, Güncel
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