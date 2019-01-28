Hakan: Muhafız Dünyasına Bir İçeriden Bakın
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İlk sezonu 14 Aralık 2018'de yayınlanan Netflix Türkiye orijinal dizisi Hakan: Muhafız, hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlendi.
İkinci sezonu 2019'da izleyiciyle buluşacak olan, kısa süre önce üçüncü ve dördüncü sezon onaylarını da alan Hakan: Muhafız'ın mistik evreninin nasıl kurgulanıp yaratıldığını merak ediyor musunuz?
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:04 Kaynak: Bültenler
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