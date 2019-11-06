Hakan Olgun'dan duygusal ziyaret
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Eskişehirspor'un efsane kalecisi olarak bilinen ve şuanda kaleci antrenörü olan Sefer Hakan Olgun, kendisinin hayranı olduğu Sercan Kelebek'i hasta yatağında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:51 Kaynak: İHA
Eskişehirspor'un efsane kalecisi olarak bilinen ve şuanda kaleci antrenörü olan Sefer Hakan Olgun, kendisinin hayranı olduğu Sercan Kelebek'i hasta yatağında ziyaret etti.
Duygusal anların yaşandığı ziyarette Olgun, tüm futbolcuların imzaladığı formayı Kelebek'e hediye etti. Eskişehirspor sevdalısı olan Sercan'ı Hakan'ın ziyaretinde duygusal anlar yaşandı. Ziyaretten dolayı memnuniyetini belirten baba Şenol Kelebek, kaleci Hakan Olgun'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
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