Son Dakika Haberleri: Hakan Olgun'dan duygusal ziyaret
Son Dakika Spor Hakan Olgun'dan duygusal ziyaret

Hakan Olgun'dan duygusal ziyaret

7 saat önce

Eskişehirspor'un efsane kalecisi olarak bilinen ve şuanda kaleci antrenörü olan Sefer Hakan Olgun, kendisinin hayranı olduğu Sercan Kelebek'i hasta yatağında ziyaret etti.

Hakan Olgun'dan duygusal ziyaret, System.String[]

Eskişehirspor'un efsane kalecisi olarak bilinen ve şuanda kaleci antrenörü olan Sefer Hakan Olgun, kendisinin hayranı olduğu Sercan Kelebek'i hasta yatağında ziyaret etti.


Duygusal anların yaşandığı ziyarette Olgun, tüm futbolcuların imzaladığı formayı Kelebek'e hediye etti. Eskişehirspor sevdalısı olan Sercan'ı Hakan'ın ziyaretinde duygusal anlar yaşandı. Ziyaretten dolayı memnuniyetini belirten baba Şenol Kelebek, kaleci Hakan Olgun'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:51 Kaynak: İHA
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