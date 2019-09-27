İstanbul BBSK Erkek Voleybol Takımı'nda Başantrenör Hakan Özkan, yeni sezonda bütün güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi.



Yeni sezon hazırlıklarını tam kadro olarak Haldun Alagaş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde sürdüren İstanbul BBSK Erkek Voleybol Takımı'nda Başantrenör Hakan Özkan ve takım kaptanı Özkan Hayırlı, çalışmalar ve yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Geride kalan sezonu iyi tamamlayamadıklarını belirten Hakan Özkan, "Geçen sene iyi başladığımız sezonda ikinci yarıda düşüş yaşadık. Bu nedenle de Play-off'a iyi bir pozisyonda giremedik ve Galatasaray ile eşleştik. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon performansı çok iyiydi. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de final oynadı. Bizim için zorlu bir eşleşme oldu ve son dörtte yer alamadık" ifadelerini kullandı.



Hakan Özkan: "Hedefimiz Play-off'lara kalmak"



Özkan, yeni sezon için genç bir kadro kurduklarına vurgu yaparak, "Bu sene de geçen sezondan kalan oyuncularımız üzerine birkaç transfer ve alt yapıdan takviye yaptık. Aramıza katılan Batuhan Avcı ve Cansın Enaboifo gibi genç oyuncularımız var. Aynı geçtiğimiz sezon gibi yerli oyunculardan oluşan bir kadromuz kurduk. Bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Öncelik hedefimiz Play-off'lara kalmak" şeklinde konuştu.



"Genç bir takımız, geliştirmemiz gereken yönlerimiz var"



Yeni sezonun daha zorlu geçeceğini belirten Hakan Özkan, "4 takım çok ciddi yatırım yaptı. Biz de bu takımların yanında yer bulmaya çalışacağız. Genç bir takımız, geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Özellikle oyun içerisindeki blok defansımızı geliştirmemiz gerekiyor. Her gün bir üst seviyeye çıkmaya çalışıyoruz. Genç oyunculardan kurulu bir takımız ve oynadıkça gelişecek bir takımız. Birkaç sene içinde daha üst seviyelere ulaşacağımız düşünüyorum. Biz burada kulübümüzün yanı sıra ülke sporuna da katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Voleybol sporuna genç ve yeni isimleri kazandırmak istiyoruz" dedi.



Özkan Hayırlı: "Ligi iyi başlayıp bir avantaj yakalamak istiyoruz"



Kaptan Özkan Hayırlı da, sakatlıklar ve takım uyumu gibi sorunlar nedeniyle geçen sezonu istedikleri yerde bitiremediklerini ancak yeni sezona iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Hayırlı, "Takıma katılan genç arkadaşlarımız var. Ligin ilk maçına kadar hazır duruma gelip sezonu iyi bir pozisyonda bitirmek istiyoruz. Geçtiğimiz sezon ligde birbirine denk çok takım vardı. Ancak bu sezon birkaç takımın kadro yapılanması anlamında öne çıkacağını düşünüyorum. Çok zor bir lig bizi bekliyor. Ligi iyi başlayıp bir avantaj yakalamak istiyoruz. Umarım bu avantajla başlayıp sonuna kadar götürürüz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL