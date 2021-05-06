Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor

Özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren ve son günlerde bir dönem birliktelik yaşadığı Aygün Aydın'ın paylaşımlarından dolayı tatsız günler yaşayan Hakan Sabancı'nın aşk hayatı merak konusu oldu.

Yıllardır çapkınlıklarıyla gündeme gelen Sabancı'nın Hadise'den Merve Boluğur'a kadar pek çok ünlü isimle sevgili olduğu ortaya çıktı. Haberler.com'un Youtube kanalında yayınlanan videoda ise Sabancı'nın bir hayli kalabalık aşk hayatı bir bir anlatıldı.