Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor
06.05.2021 11:12
Son günlerde Aygün Aydın ile yaşadığı kısa süreli birliktelikle gündemden düşmeyen Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun çıktı. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda 30 yaşındaki Sabancı'nın bilinmeyen aşk hayatı anlatıldı.
Özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren ve son günlerde bir dönem birliktelik yaşadığı Aygün Aydın'ın paylaşımlarından dolayı tatsız günler yaşayan Hakan Sabancı'nın aşk hayatı merak konusu oldu.
Yıllardır çapkınlıklarıyla gündeme gelen Sabancı'nın Hadise'den Merve Boluğur'a kadar pek çok ünlü isimle sevgili olduğu ortaya çıktı. Haberler.com'un Youtube kanalında yayınlanan videoda ise Sabancı'nın bir hayli kalabalık aşk hayatı bir bir anlatıldı.
Son Dakika Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Soruşturma başlatıldı! Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor Kolombiya'da hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi ölürken, onlarca insan kayboldu Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! Koronvirüs belediyeye sıçradı, personeller karantinaya alınınca işler başkana kaldı Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu