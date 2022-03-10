Hakan Şarkdemir'in ilk sergisi "Mükemmel Boşluk" sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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Hakan Şarkdemir'in ilk sergisi "Mükemmel Boşluk" sanatseverlerle buluştu

10.03.2022 15:03

Şair ve ressam Hakan Şarkdemir'in "Mükemmel Boşluk" adlı kişisel sergisi, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yanı sıra kültür ve sanat dünyasından birçok kişinin katılımıyla Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı.

Şair ve ressam Hakan Şarkdemir'in "Mükemmel Boşluk" adlı kişisel sergisi, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yanı sıra kültür ve sanat dünyasından birçok kişinin katılımıyla Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergide, Şarkdemir'in görsel şiirlerinin yanı sıra 2007- 2022 yılları arasında yaptığı yağlıboya, akrilik boya, baskı, kara kalem ve illüstrasyon gibi çeşitli tekniklerde eserleri yer alıyor.

"Batık Değirmenler", "Tadat" ve "Yerçekimi Bilgisi" adlı şiir kitapları ile "Kahramanın Dönüşü: Modern Epik Şiir Üzerine" başlıklı deneme kitabını da kaleme alan Şarkdemir, AA muhabirine edebiyat ve sanat hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şarkdemir, son dönemde "Buzdokuz" dergisinin editörlüğünü üstlendiğini, aynı zamanda sanatta da yeterlilik öğrencisi olduğunu söyledi.

Sanata olan ilgisinin çocuk yaşlardan başladığını belirten Şarkdemir, hayat şartlarından dolayı sanat eğitimine biraz geç başladığını ifade etti.

"Şiiri çıkarsızlıkla ilişkilendiriyorum"

Hakan Şarkdemir, şiir hayatına üniversite yıllarında Ankara'da başladığına işaret ederek, mezun olduktan sonra da dergi çıkarmak adına İstanbul'a geldiğini ve birçok dergide şiirlerinin yayınlandığını anlattı.

"Şehrengiz", "Karagöz", "Atlılar" dergilerinden bahseden Şarkdemir, "Şiirle uğraşım dergiler olmadığında da devam etti. Şiirin ben yazılan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Benim için yapılan bir şey. Şiirin çıktığı yer de bir anlamda estetik veya varoluşsal bir çıkmazla alakalı. Ben şiiri çıkarsızlıkla ilişkilendiriyorum. Şiir bizden karşılık beklemeksizin bence vazgeçilmez olanı sunan bir şey. Bir anlamda şiir, bizi kendi özgürlüğümüze davet eden bir sanat. Genel olarak da ben şiirin ya da sanatın arkasında bir düşüncenin olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Şarkdemir, çocukluk yıllarından sonra uzun bir süre resim yapmayı bıraktığını, fakat Vincent van Gogh'un kendi eserlerinden oluşan bir sergiyi gezdikten sonra etkilenerek yeniden resim yapmaya karar verdiğini kaydetti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans eğitimini aldığını belirten Şarkdemir, "Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden resim veya heykel bölümüne geçmenin mümkün olduğunu bilmiyordum. Fakat mümkünmüş. Özel öğrenci olarak Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde yüksek lisansımı bitirdim. Bir şekilde daha çok boyayla, baskıyla, daha farklı bir boyut olan kavramsal sanatla ilişki kurdum." diye konuştu.

Hakan Şarkdemir, sergide yer alan eserlerin bir kısmını yüksek lisans eğitimi sırasında portfolyosunu hazırlarken yaptığı bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Eserlerimin bir kısmı şiirle de bağlantılı, görsel şiirlerim de sergide var. Ben bir eserde karakalem ile akrilik boya arasında bir fark görmüyorum. Her ikisini de kullanabileceğimi, yeri geldiğinde video işi, yeri geldiğinde de bir yerleştirme eseri yapabileceğimi düşünüyorum ve yapmaya da çalışıyorum. Sanatların birbirine mütekabiliyetinin söz konusu olduğunu da düşünüyorum. Sanatların özel bölgelere ayrılması, heykelin, resmin ayrı bir yere konumlanması kafamda yok. Bu anlamda yerine göre farklı tekniklerde tüm malzemeleri kullanmaya çalışıyorum."

Sergiye ilişkin küratör Mehmet Lütfi Şen ise şunları kaydetti:

"Tercih ettiği renk, form ve figürleriyle kendine özgü bir kimlik oluşturan Hakan Şarkdemir, güncel sanatın yaygın dili yapı söküm ve alımlama estetiğiyle bireysel bir arayışın özgün dilini kurguluyor. Eserleri izleyiciye mevcut sanatsal kural ve beğenilerin dışında, resme her baktığında yeni bir anlam ve düşünce üretmeye sevk ediyor. Çalışmalarının temelini genelde gündelik objeleri deforme etme, onu gündelik işlevinden çıkarıp başkalaştırma ve kavramsal düzlemde alışılmadık bir forma taşıma çabasının oluşturduğunu düşünüyorum."

Şen, eserlerin sergileme sürecine ilişkin, "Şarkdemir, Tevfik Fikret'ten Bedri Rahmi'ye, Metin Eloğlu'dan İlhan Berk'e hatta Ekrem Kahraman'a şair ressamlar silsilesinin bir taşıyıcısı ve günümüzdeki önemli temsilcisi olarak, Türk sanat tarihinde çokça görmediğimiz bir halkaya eklemleniyor. Birkaç yıl önce Ankara'daki atölyesinde resimlerini görüp resim üzerine konuşmuştuk Şarkdemir'le. O zaman ilk fırsatta bir kişisel sergi açmayı düşünmüştüm. Fakat araya koca bir pandemi dönemi girdi. O gün dilediğim bu özel sergiyi şimdi sizlere sunmanın mutluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"Mükemmel Boşluk" sergisi 15 Nisan'a kadar görülebilecek.

Hakan Şarkdemir'in ilk sergisi Mükemmel Boşluk sanatseverlerle buluştu
Hakan Şarkdemir'in ilk sergisi Mükemmel Boşluk sanatseverlerle buluştu
Hakan Şarkdemir'in ilk sergisi Mükemmel Boşluk sanatseverlerle buluştu

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Ömer Arısoy, Ressam, Ankara, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakan Şarkdemir'in ilk sergisi 'Mükemmel Boşluk' sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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