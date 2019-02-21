Hakan Sivriservi'ye Mhk'da Yeni Görev
52 dakika önce
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Hakan Sivriservi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev almaya başladı.
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Hakan Sivriservi, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Merkez Hakem Kurulu
'nda (MHK) görev almaya başladı.
Anadolu Üniversitesi sahip olduğu nitelikli insan gücü sayesinde sadece akademik alanda değil; kültür, sanat ve spor alanlarında da ülkeye yönelik hizmetlerini ve katkılarını sürdürüyor. MHK'da yapılan görev dağılımının ardından Eğitim, Planlama ve Araştırma Komisyonu (EPAK) Yardımcılığı ve 7. Bölge Sorumluluğu görevlerine getirilen Hakan Sirviservi, hem Türk sporuna önemli katkılar sunacak hem de üniversiteyi TFF'de başarıyla temsil edecek. Türkiye Futbol Federasyonu
Merkez Hakem Kurulu'nda aldığı görevle birlikte Anadolu Üniversitesini heyecanlandıran ve gururlandıran Öğr. Gör. Hakan Sivriservi, yeni görevine ilişkin görüşlerini ise şu şekilde dile getirdi:
"Sabri Çelik
başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda görev almaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyım. Yıllarca, mensubu olmaktan gurur duyduğum Anadolu Üniversitesi çatısı altında akademiye yönelik hizmetlerim oldu. MHK'daki yeni görevim sayesinde akademinin yanında ülkeme spor alanında da katkıda bulunmak istiyorum. Bu görev aynı zamanda benim için de farklı bir deneyim olacak. Önümüzde yoğun bir program var ve bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Amacımız Türk sporuna faydalı hizmetler sunabilmek. İnşallah bu konuda bize inananları mahcup etmeyiz." - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:35 Kaynak: İHA
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