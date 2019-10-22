Hakan Şükür'ün babasının FETÖ'den yargılandığı dava

Sakarya'da, eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Selmet Şükür ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, mahkemeye gelen bazı belgeler kayda geçirildi. Cumhuriyet savcısı, gizli tanığın dinlenmesini istedi.

Sanık Şükür, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini ve mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

Gizli tanığın dinlenmesine, sanık avukatının dosyaya sunduğu soruların gizli tanığa sorulmasına ve sanık Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınan Selmet Şükür, ertesi gün tutuklanmış, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Şükür'ün, kayyum atanan İnelsan şirketiyle FETÖ'nün parasını akladığı, firari oğlu Hakan Şükür adına inşaat yaptırdığı ve oğlunun finans işlerini takip ettiği iddia edilmişti. Şükür'ün ayrıca, örgütün Sakarya yapılanmasında önemli konumda bulunan Remzi Çinemre ve firari Hakan Alaçam ile telefon görüşmeleri tespit edilmişti.