Hakan Şükür'ün babasının FETÖ'den yargılandığı dava - Son Dakika

Sakarya'da, eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Selmet Şükür katılmazken avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gizli tanığın tanıklıktan çıkarılmasıyla diğer gelen belgeler okunup zapta geçirildi.

Söz alan sanık avukatları, zapta "okundu" olarak geçen belgeleri göremediklerini, gizli tanığın 4 celsedir bulunamadığını ifade ederek, sanığın mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını ve mahkeme dosyasına gelen belgelerin UYAP'a işlenmesini istedi.

Görüşünü açıklayan duruşma savcısı, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını istedi.

Gizli tanığın dinlenilmesi kararından vazgeçilmesine, sanığın mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması talebinin reddine, dosyaya gelen evrakların UYAP'a işlenmesine, İstanbul Başsavcılığından sanığın şirketi ortaklarından Hakan Şükür'ün mal varlığına tedbir konulup konulmadığı ile soruşturmanın akıbetinin sorulmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınan Selmet Şükür, ertesi gün tutuklanmış, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Şükür'ün, kayyum atanan İnelsan şirketiyle FETÖ'nün parasını akladığı, firari oğlu Hakan Şükür adına inşaat yaptırdığı ve oğlunun finans işlerini takip ettiği iddia edilmişti. Şükür'ün ayrıca örgütün Sakarya yapılanmasında önemli konumda bulunan Remzi Çinemre ve firari Hakan Alaçam ile telefon görüşmeleri tespit edilmişti.