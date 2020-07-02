Hakan Şükür'ün babasının FETÖ'den yargılandığı dava sürüyor - Son Dakika

Hakan Şükür'ün babasının FETÖ'den yargılandığı dava sürüyor

Sakarya'da, eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Sakarya'da, eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

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Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Selmet Şükür katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirildiği duruşmada söz alan sanık avukatları, MASAK raporlarının müvekkillerinin lehinde olduğunu söyleyerek, sanığın mal varlıklarına konulan tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Görüşünü açıklayan duruşma savcısı, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması dolayısıyla mütalaayı hazırlamak için süre istedi.

İddia makamına mütalaayı hazırlaması için süre verilmesine ve sanığın mal varlığına konulan tedbirin kaldırılması talebinin değerlendirilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınan Selmet Şükür, ertesi gün tutuklanmış, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Şükür'ün, kayyum atanan İnelsan şirketiyle FETÖ'nün parasını akladığı, firari oğlu Hakan Şükür adına inşaat yaptırdığı ve oğlunun finans işlerini takip ettiği iddia edilmişti. Şükür'ün ayrıca örgütün Sakarya yapılanmasında önemli konumda bulunan Remzi Çinemre ve firari Hakan Alaçam ile telefon görüşmeleri tespit edilmişti.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakan Şükür'ün babasının FETÖ'den yargılandığı dava sürüyor - Son Dakika

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