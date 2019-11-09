Son Dakika Haberleri: Hakan Şükür'ün babasının mal varlığına yeniden tedbir konuldu
Son Dakika Güncel Hakan Şükür'ün babasının mal varlığına yeniden tedbir konuldu

Hakan Şükür'ün babasının mal varlığına yeniden tedbir konuldu

6 saat önce

ESKİ futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün FETÖ üyeliğinden yargılandığı dava kapsamında mahkeme tarafından kaldırılan mal varlığı üzerindeki tedbir kararı itiraz sonucu yeniden konuldu.

Hakan Şükür'ün babasının mal varlığına yeniden tedbir konuldu, System.String[]

ESKİ futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün FETÖ üyeliğinden yargılandığı dava kapsamında mahkeme tarafından kaldırılan mal varlığı üzerindeki tedbir kararı itiraz sonucu yeniden konuldu.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 22 Ekim günü görülen duruşmada tutuksuz sanık Selmet Şükür'ün avukatları, müvekkillerinin beraatini ve mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep etti. Gizli tanığın dinlenmesine, sanık avukatının dosyaya sunduğu soruların gizli tanığa sorulmasına ve sanık Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Aralık tarihine erteledi. Karara Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı inceleyen 4. Ağır Ceza Mahkemesi baba Selmet Şükür'ün mal varlığı üzerindeki tedbir kararının yeniden konulmasına karar verdi. Mahkemenin kararı tapu müdürlükleri, icra dairesine ve bankalara gönderildi. Baba Şükür'ün taşınmazlarla birlikte il genelinde yaklaşık 300 milyon liralık mal varlığı olduğu ifade ediliyor

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınan Selmet Şükür tutuklanmış, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:50 Kaynak: DHA
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Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu
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