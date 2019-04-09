Son Dakika Haberleri: Hakan Taş, Karardan Önce Ehliyetini Teslim Etti

Hakan Taş, Karardan Önce Ehliyetini Teslim Etti

54 dakika önce

SOL Parti milletvekili Taş, geçen yıl Berlin'de kaza yapmıştı.

Hakan Taş, Karardan Önce Ehliyetini Teslim Etti, System.String[]
SOL Parti milletvekili Taş, geçen yıl Berlin'de kaza yapmıştı. Kendisine ait otomobiliyle sokak aydınlatma direğine çarpan Hakan Taş, polisi bilgilendirmesi gerekirken, olay yerini izinsiz terk etmişti. Kendisini takip eden iki sivil polis ise Taş'ı, Schöneberg semtinde otomobilini park ederken yakalamıştı. Türkiye kökenli milletvekili, yapılan kontrolde 0.9 promil alkollü çıkmış ve savcılık soruşturma başlatmıştı. Meclis de Taş'ın dokunulmazlığını kaldırmıştı. Hakan Taş'ın ehliyetine ise milletvekili olduğu için el konulamamıştı. Savcılık meclis dokunulmazlık kaldırma komisyonuna yazı yazarak Taş'ın ehliyetine el konulmasını istemişti. Taş, meclisin konuyla ilgili karar almasını beklemeden ehliyetini polise verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Taş, "Ben siyasette hep güveni savundum. Bunun gereği olarak da pazartesi (dün) günü ehliyetimi iade ettim" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:31 

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