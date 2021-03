Hakan Taşıyan'a karaciğer nakli yapıldı

Taşıyan'ın menajeri Hakan Yılmaz:

"Kız kardeşinden de kendisine böbrek nakli gerçekleşecek"

ANKARA - Uzun süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hakan Taşıyan'a karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan'dan sevindirici haberler gelmeye başladı. Yaklaşık bir yıl önce çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan Taşıyan'a Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer nakli yapıldı.

Sanatçının genel sağlık durumu hakkında bilgi veren menajeri Hakan Yılmaz, "Yaklaşık 5 ay önce Şehir Hastanesi'ne gelmiştik. Geldiğimizde doktorların kesin kararıydı. Aslında bu karar ondan önce Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 1 yıl kadar önce başlamıştı. Ardından bu karar neticelenince yatış verdiler ve yatışın ardından da 5 ay gibi bir süre geçti. Şuanda da biliyorsunuz dün itibarıyla karaciğer nakli gerçekleşti. Şuanda sağlığının iyi olduğu bilgilerini içerden aldık. Ardından bir böbrek nakli gerçekleşecek onunla ilgili de birkaç güne ihtiyacımız var. Ardından hekimlerimizin kararı ile böbrek nakli de gerçekleşince yoğun bakım ünitesinde bir süre stabil ortamı oluşturacaklar" dedi.

Hakan Taşıyan'ın çoklu organ yetmezliğinde tedavi gördüğü diğer organı olan böbrek naklinin de kız kardeşi tarafından verileceğini bildiren Yılmaz, "Hekimlerimizin bu konuda kati bize açıklamaları şu şekildeydi; bu naklin her halükarda gerçekleşmesi gerekliliğini ifade ettiler. Ardından karaciğer ve böbrek naklinin olması gerektiğini söylediler. Bir karaciğerle ilgili donör arayışı başladı, şuan da nakil gerçekleştiği için öyle bir arayış söz konusu değil. Onun dışında böbrekle ilgili kız kardeşi daha önce tetkikler gerçekleştirmişti. O tetkiklerde de böbreğini kız kardeşi verecekti ve kesinleşmişti bu. Şu anda kız kardeşini de bekletiyorlar. Hakan beyin kan verilerine göre tahmin ediyorum birkaç gün içerisinde diğer böbrek nakli de gerçekleşecek" diye konuştu.

Taşıyan'ın sevenlerine çok selamı olduğunu ve bol bol dua beklediğini hatırlatan Yılmaz, "Her defasında dualarını esirgememelerini ve onlara çokça selamlarını iletti. Her ziyaretimde tetkikler süresince sürekli yanındaydık zaten. Her gün muhakkak görüyorduk kendisini çokça selamlarını iletti. Hakan taşıyan sevenlerinin dualarını esirgememelerini özellikle her defasında iletti. Hakan Taşıyan'la ilgili biz hastane sürecine zaman zaman sevdiği şarkıları konuşuyorduk. İnşallah Allah nasip eder ve sağlığına bir an önce kavuşur tabi ki tek temennimiz. Yine sanat dünyasında o özel yeri olan hakan taşıyan yeni albümlerle yeni müziklerle sevenlerine inşallah dualarınızla buluşacak Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.