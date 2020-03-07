Hakan Taşıyan'dan hayranlarına yeni single ve albüm müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakan Taşıyan'dan hayranlarına yeni single ve albüm müjdesi - Son Dakika

Hakan Taşıyan'dan hayranlarına yeni single ve albüm müjdesi

7 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'a gelen sanatçı Hakan Taşıyan'dan hayranlarına single ve albüm müjdesi geldi.

Hakan Taşıyan'dan hayranlarına yeni single ve albüm müjdesi, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'a gelen sanatçı Hakan Taşıyan'dan hayranlarına single ve albüm müjdesi geldi. Bir aya kadar 2 şarkılık bir single, yaza doğru da tam albüm çıkaracağını belirten Hakan Taşıyan, 47'inci doğum gününü de 27 gün erken kutladı.

Bir eğlence mekanında sahne almak için Kahramanmaraş'a gelen Hakan Taşıyan ve Emrah İzoğlu, paçacıda yaptığı kahvaltı ile güne başladı. İl Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, işletme sahiplerinden Murat Sünbül ile gazetecilerle birlikte Maraş Paçası'nı tadan Taşıyan, paçayı beğendiğini söyledi.

Kahvaltının ardından soruları yanıtlayan Hakan Taşıyan, 10 yılı aşkın bir zamandan sonra Kahramanmaraş'a ikinci defa geldiğini söyledi. Maraş Paçası'nın çok farklı bir lezzeti olduğunu belirten Taşıyan, "Ben sakatatla büyüdüm, çorbacıyım, sabahları sakatat çorbası içerim normalde. Maraş Paçası çok değişik lezzet, kardeşlerimin ellerine sağlık gerçekten çok değişik ve güzel bir lezzet. Seviyorum Maraş'ı, güneydoğuyu seviyorum. Maraş'ın sıcak insanlarını seviyorum, onlar beni seviyor. O yüzden mutluyum" dedi.

ŞEHİT ANNELERİNİN KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Çok yakında hayranlarının karşısına albümle çıkacağını da belirten Taşıyan, "Bir aya kadar inşallah 2 şarkılık bir single ile çıkacağım, yaza doğru da tam albüm düşünüyoruz kısmet olursa. Yani bir single bir tam albüm gibi düşünüyoruz. Şu an çalışmalarındayım, repertuarım da hazır. Çalışıyoruz, yazı bekliyoruz kısmet olursa. Ayrıca yarın Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Allah'ım onları başımızdan eksik etmesin, şiddete hayır diyoruz" diye konuştu.

DOĞUM GÜNÜ PASTASINI 27 GÜN ERKEN KESTİ

Hakan Taşıyan ve Emrah İzoğlu daha sonra Akdo Dondurma Esentepe Şubesi'ne geçti. 1 Nisan 1973 doğumlu olan Halan Taşıyan'a burada doğum günü sürprizi yapıldı. 47'inci yaşının pastasını 27 gün önceden önünde görünce şaşıran Taşıyan, Akdo Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Davarcıoğlu'na teşekkür etti. Taşıyan, mumlarını orada bulunan çocuklarla birlikte üfleyip pastayı birlikte kesti.

Hakan Taşıyan ve Emrah İzoğlu daha sonra satırla Maraş Dondurması kesti.


Kahramanmaraş, Hakan Taşıyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:36 Kaynak: DHA
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