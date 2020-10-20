Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ/ ARABESK müziğinin sevilen ismi 47 yaşındaki Hakan Taşıyan rahatsızlanarak, hastaneye kaldırıldı. Karaciğer ve böbrek yetmezliği olduğu öğrenilen Taşıyan, tedavisinin ardından evine gönderildi.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan bir süredir, karaciğer ve böbrek yetmezliği yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Taşıyan, Ankara'da bulunan evine gönderildi. Taşıyan'ın organ nakline ihtiyacı olduğu öğrenildi.