Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu - Son Dakika
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Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu

16.08.2022 15:32
Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu

Dün, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü programı kapsamında Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, havalimanında Hakan Taşıyan ile partililer tarafından karşılandı. Bu görüntüler sonrası ünlü isim, Twitter'da gündem oldu. Birçok kullanıcı şarkıcının bu davranışı ile ilgili yorum yaptı. Öte yandan geçtiğimiz yıl hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Taşıyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımlarıyla böbrek nakli olmuştu.

Bir döneme damga vuran arabeskin önde gelen ismi Hakan Taşıyan, geçtiğimiz yılın ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvurmuş, ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılmıştı. Taşıyan, hastalığı süresince desteğini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vefasını gösterdi. 7 aylık tedavi süreci sonrası taburcu olan Taşıyan, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü programında görüldü.

Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu

HAKAN TAŞIYAN KARŞILAMA HEYETİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılmak için eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'ya geldi.

Tedavi sürecinde kendisine destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı yalnız bırakmayan Hakan Taşıyan, Esenboğa Havalimanı'ndaki karşılama heyetindeydi.

Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şarkıcı Hakan Taşıyan ve partililer karşıladı.

AK PARTİ ANKARA İL BAŞKANI O ANLARI PAYLAŞTI

O anlara ait görüntüleri AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Twitter hesabından paylaştı.

Özcan'ın paylaşımı şöyle:

"Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçiren duayen sanatçı Hakan Taşıyan ile birlikte,kendisini bu süreçte asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ı Ankara Esenboğa Havaalanı'nda karşıladık."

Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Özcan'ın paylaşımı sonrası sosyal medya kullanıcılarından Hakan Taşıyan hakkında yüzlerce yorum geldi. Birçok kullanıcı ünlü ismin vefasını takdir ederken bazılarıysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamasına tepki gösterdi. Hakan Taşıyan bir süre Twitter'da gündem oldu.

Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
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Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Taşıyan, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu - Son Dakika
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