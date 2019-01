Hakan Tütüncü: " Birlikteliğimiz, İttifaktan Çok Öte "

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, beraberindeki AK Parti heyetiyle MHP'nin Kepez İlçe teşkilatını ziyaret etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, beraberindeki AK Parti heyetiyle MHP'nin Kepez İlçe teşkilatını ziyaret etti. Görüşmede; Cumhur ittifakının 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerindeki stratejileri hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.



Kepez Belediye Başkanlığına 3.kez aday gösterilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve meclis üyeleri ile beraber MHP Kepez İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Tütüncü ve heyetini önce makamında ağırlayan MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, ardından kendi partililerine hitap etmek için salonda bekleyen MHP'lilerle tanıştırdı.



Demokrasiden yana olduk



MHP'lilere ilk konuşmayı yapan Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, milli birlik mutabakatıyla bugünlere kadar gelindiğine işaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çok büyük özveriyle, ana muhalefet partisinin tam tersine, sivil demokrasinin ve mevcut hükümetin yanında olduklarını ifade ettiğini hatırlatan İlçe Başkanı Seyyar, "Beka mı, belediye mi diye sorulduğunda, tabi ki beka demiştir. Bugün bu ittifakı neden önemli kılıyor, ne alakası var; Cumhurbaşkanlığı Sisteminin en azından 2023'e kadar sürmesi ve başarılı olması için önemli. Karşımızdaki zillet ittifakı, Allah'ın izniyle 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde sandıklara gömüldükten sonra da bu ülkenin önü açılacaktır" diye konuştu.



Neslimizin devamı için ittifak



Cumhur ittifakının altını okuyan her Türk'ün bu günün anlamını bileceğini belirten Başkan Seyyar, neslimizin devamı için birlikte olduklarını söyledi. Her toplantıda ant içtiklerini de hatırlatan Seyyar, "Türkiye'deki hangi belediye olursa olsun, kazanmak için yemin etmiştik. Hayırlı uğurlu olsun. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin" dedi.



Partiler için değil millet için



AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır da bir araya geldik, işin özü budur" diyerek söze başladı. Bugüne kadar oluşturdukları kartopunu zirveye kadar çıkardıklarını belirten Bayraktar, şer odaklarının bu kartopunun etki alanını çok iyi gördüğünü söyledi. Bir araya gelerek bu kartopunu milletin üzerine yıkmaya çalıştıklarını belirten Bayraktar, "Bahçeli başkanımız Cumhurbaşkanımızla bir araya geldi, partiler için değil, geleceğimiz için birlikte oldular. Bu kartopunu diğer tarafa yuvarlayalım istediler" diye konuştu.



Tarih liderlerimizi hayırla yad edecek



Gelecek yüzyıl planlamasında masada güçlü olmamız halinde sadece Türkler ya da Müslümanlar için değil, tüm insanlık alemi için önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Dünyaya yön veren ABD ve uzantıları, nerde bir mazlumluk varsa bunların müsebbibidir. Milli bir araya gelişimizle beraber, aziz milletimizin desteğiyle, 2023'e gelişmiş 10 ülkeden biri olarak girmek istiyoruz. Tarih Cumhurbaşkanımızı ve Bahçeli'yi hayırla yad edecektir" şeklinde konuştu.



Birlikteliğimiz ittifaktan çok önce



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Cumhur İttifakı'nın en uyumlularının başında Kepez'in geldiğini ifade etti. MHP ile kurdukları gönül birliğinin Cumhur İttifakı'nın öncesine dayandığının altını çizen Tütüncü, "Bugüne kadar teşkilatlarımız arasında her hangi bir nezaketsizlik, birbirimizin yüzüne bakamayacağımız anlar olmadı. Bizim tertemiz ilişkilerimiz oldu. Karşılıklı mücadele ettiğimizde de centilmence davranmayı bildik. Kirli mücadele edenler zaten kirleriyle gittiler" dedi.



Geleceğimiz için çalışacağız



Cumhur ittifakının çok üstün bir başarıya ulaşacağına inandığını dile getiren Tütüncü, ülkücü kardeşlerin gönüllerindeki yerinin daha da büyüyeceğini söyledi. Parti liderlerinin gösterdiği yolun bir duvarın birbirine kenetlenmiş tuğlaları olması gerekliliğine işaret eden Tütüncü, gelecek nesiller için üstün bir gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi.



Aynı köklerden besleniyoruz



Bu anlamda AK Parti Kepez İlçe Başkanlığına yaptığı resmi adaylık başvurusunun ardından ilk ziyareti MHP Kepez ilçe Teşkilatı'na yapmış olmanın anlamının büyük olduğunu belirten Tütüncü, "İki yiğit adamın, milletin iki güzel insanını tarihler bambaşka yazacaktır. Liderlerimiz çok hayati kararı vermek suretiyle vatan ve millet müdafaasında, iki köklü geçmişi olan teşkilatı kol kola geçirdi. Zaten aramızda kardeşlik hukuku vardı. Duygularımız karşılıklıydı, aynı köklerden beslenen insanlarız. Geçmişte bu anlamda AK Parti'yi besleyen damarın, ülkenin geçmişindeki zorluklarında bir araya gelme şuuru vardı. Bu şuur 15 Temmuz hain darbe karşısında çelik gibi güçlendi. Seçim meydanında kol kola, gönül gönüle, Allah Allah nidalarıyla gerçekleştireceğiz."dedi.



Yolumuz açık



Seçimlerin bittiği günün ertesi günü yeni seçimlere hazırlandıklarını belirten Tütüncü, zaten sürekli vatandaşlarla birlikte, sorunlar karşısında duran bir teşkilat kültürüne sahip olduklarını söyledi. Şimdi yapılması gerekenin daha çok gönüle ulaşmak, vatan millet potasında bizimle birlikte olmak isteyenlere ulaşmak için üstün bir gayret göstermek olduğunu belirten Tütüncü, "Yolumuz açık. Hep birlikte iyi niyetle yola çıktığımıza göre çok önemli bir kazanımı armağan edeceğiz" diye konuştu.



İttifakın ilk ziyareti Kocaer ailesine



Ziyaretin ardından çıkışta balkondan çay içmeye davet edilen Tütüncü, Bayraktar ve Seyyar, İsmail Kocaer ailesine misafir oldu. Ev sahibi ailenin oğulları Abdullah Kocaer'in bağlamasıyla küçük bir müzik ziyafetine kulak misafiri olan başkanlar, daha sonra birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

