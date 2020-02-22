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Hakan Tütüncü: Gelecek kuşaklar villa yıkıp portakal dikecek
12 dakika önce
Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü "Gün gelecek portakal bahçelerini arayacağız. Bizden sonrası kuşaklar ise villaları yıkıp bahçe kuracak.
Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü "Gün gelecek portakal bahçelerini arayacağız. Bizden sonrası kuşaklar ise villaları yıkıp bahçe kuracak. Belediye başkanları şehre ihanet edecek kararlar almamalı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:56
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