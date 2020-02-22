Hakan Tütüncü: Gelecek kuşaklar villa yıkıp portakal dikecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hakan Tütüncü: Gelecek kuşaklar villa yıkıp portakal dikecek - Son Dakika Ekonomi

Hakan Tütüncü: Gelecek kuşaklar villa yıkıp portakal dikecek

12 dakika önce

Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü "Gün gelecek portakal bahçelerini arayacağız. Bizden sonrası kuşaklar ise villaları yıkıp bahçe kuracak.

Hakan Tütüncü: Gelecek kuşaklar villa yıkıp portakal dikecek , System.String[]

Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü "Gün gelecek portakal bahçelerini arayacağız. Bizden sonrası kuşaklar ise villaları yıkıp bahçe kuracak. Belediye başkanları şehre ihanet edecek kararlar almamalı" dedi.

Hakan Tütüncü, Antalya, Kepez, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:56 
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