Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal hayatını kaybetti

6 saat önce

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı, eski milli futbolcu Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal, hayatını kaybetti.

Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı, eski milli futbolcu Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal, hayatını kaybetti.

TPFD'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Hakan Ünsal'ın kıymetli annesi Nesibe Ünsal hayatını kaybetmiştir. Nesibe Ünsal annemize Allah'tan rahmet, başta başkanımız Hakan Ünsal olmak üzere kederli Ünsal ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Galatasaray Kulübü de eski futbolcusu ve üyesi Hakan Ünsal'ın annesini kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Hakan Ünsal, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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