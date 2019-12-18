Hakan Ural: '51 yaşındayım, bu kadar kötüsünü görmedim'

Spor Arena Özel Röportaj | Bu hafta Markaj'a aldığımız isim Fenerbahçe sevdasıyla tanıdığımız Hakan Ural, Barlas Ateşli'nin konuğu oldu. Ural'la gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajdan öne çıkanlar şöyle;



'EN BÜYÜK IZDIRABI ÇEKEN FUTBOL TOPU'



Fenerbahçe'de ciddi sıkıntılar var. Uzun vadede hedefi yakalaması çok sürpriz olur. Kadro kalitesi açısında Türkiye Ligi belki yeterli olur. Lig kalitesine bakın. Sinan Engin'le beraberdim geçen gün. Ona da söyledim. Bu ülkede en büyük ızdırabı çeken futbol topu. 51 yaşındayım, bu kadar kötüsü nü görmedim. İki şantiyede kavga çıkmış, arsada sopalarla birbirine giren insan toplulukları gibi. Yatan, kalkmayan, hakeme itiraz eden, ne ararsan... Devamlı duran bir oyun var, üç pas yok, sistem yok. 5 kişi aynı anda topa vuruyor. İçler acısı bir durum var ortada. O topa nasıl üzülüyorum. Rekorlar Kitabı'nı getirsen ilk 5 sayfası bizden çıkar.



AYKUT KOCAMAN AYRILIĞI VE ERSUN YANAL KARARI



Aykut Kocaman'ın görevine son verilmesi yüzde 100 doğru karardı. Ciddi hizmetleri var ama ciddi başarısızlıkları da var. Aykut hocanın futbol tarzıyla hiçbir büyük kulübün hedefine varacak ise bile tercih edecek bir tarzı yok. Ayrılık kararı doğruydu. Ersun hoca takımın başına geldi. Şartlar itibarıyla değerlendirmek lazım.



'ALİ KOÇ KAOTİK BİR ORTAMDA BAŞKAN OLDU'



Türkiye'de tüm kulüpler batak. Ali Koç'un büyük şanssızlıkları oldu. Kaotik bir ortamda başkan oldu. Verdiği paraya mı yansın, rekabetteki seviyesizlikle alakalı yaşadığı talihsizliğe mi yansın. Başarmak için her türlü doneye sahip ama spor ortamı çok kirli.



YABANCI SINIRI VE VAR AÇIKLAMASI



Yabancı sınırı serbest olmalı. Milli Takım uzun bir aradan sonra başarı yakaladı. En büyük kötülük Türk futboluna yabancı sınırlaması getirmektir. Türkiye'de üç futbolcu çıkıyordu. Mehmet Topuz, Ayhan Akman örneği. 3 liralık oyuncu 20 liraya satın alınıyordu. Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu takımlarında nasıl oynuyor. Bu iş kimliğe bakmıyor.



'MHK'YI TEBRİK EDİYORUM!'



Merkez Hakem Kurulu ve arkadaşları tebrik ediyorum. Pozisyona bakılıyor, görüyorlar ama bunun kararı bile doğru verilemiyor. Gözlerime inanmıyorum. Biri tekrarlıyor, diğeri devam ettiriyor. ve bundan para kazanılıyor.



KISA KISA...



En beğendiğim: Vedat Muriqi



En beğenmediğim: Zanka:



Vedat Muriç kaç milyon euro: 40-50 milyon euro



Totemi: Öndeysek son 20 dakikayı izlemem



Hayal kırıklığı yaratan transfer: Josico



Hangi Türk oyuncuyu isterdiniz: Merih-Çağlar



Eski Fenerbahçe'den şimdiki kadroya kimi alırdınız: Rüştü- Luciano - Alex de Souza - Vedat Muriqi



En ilginç hikaye: Eski futbolcu Şehmus iki katlı otobüse denk geliyor. Kendisi üst katta. 'Bizim otobüsün şoförü yok, nasıl gidiyoruz' diye soruyor.



Fenerbahçe camiasına mesajı: Sabret gönül birgün olur bu hasret biter. Çekilen acılar canım gün olur geçer