Hakan Ural'a açılan tazminat davası reddedildi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hakan Ural'a açılan tazminat davası reddedildi - Son Dakika Magazin

Hakan Ural'a açılan tazminat davası reddedildi

6 saat önce

Mashattan Site İşletme Kooperatifi, televizyon programında "Bu sitelerde ne para götürüyorlar.

Hakan Ural'a açılan tazminat davası reddedildi, System.String[]

Mashattan Site İşletme Kooperatifi, televizyon programında "Bu sitelerde ne para götürüyorlar. İndiriyorlar" diyen Hakan Ural'a 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmaya iki tarafın da avukatları katıldı. Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere davanın reddine karar verdi. m Özge EĞRİKAR

Hakan Ural, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:49 
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