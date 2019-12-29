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Hakan Ural'a açılan tazminat davası reddedildi
6 saat önce
Mashattan Site İşletme Kooperatifi, televizyon programında "Bu sitelerde ne para götürüyorlar.
Mashattan Site İşletme Kooperatifi, televizyon programında "Bu sitelerde ne para götürüyorlar. İndiriyorlar" diyen Hakan Ural'a 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmaya iki tarafın da avukatları katıldı. Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere davanın reddine karar verdi. m Özge EĞRİKAR
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:49
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