Hakan Ural, Beren Saat'in açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Hakan Ural, Beren Saat'in açıklamalarına tepki gösterdi

31.03.2022 20:45

Hakan Ural, Beren Saat'in açıklamalarına tepki gösterdi Ülkede eğitim, sanatın geldiği noktaya ve kadın cinayetlerine vurgu yapan oyuncu Beren Saat'in açıklamalarına Hakan Ural tepki gösterdi.

Hakan Ural, Beren Saat'in açıklamalarına tepki gösterdi

İSTANBUL - Ülkede eğitim, sanatın geldiği noktaya ve kadın cinayetlerine vurgu yapan oyuncu Beren Saat'in açıklamalarına Hakan Ural tepki gösterdi.

Ankara'da düzenlenen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda, oyuncu Beren Saat'in konuşması gündem oldu. Ülkede eğitim, sanatın geldiği noktaya ve kadın cinayetlerine vurgu yapan Saat'in sözleri çok konuşuldu. Hakan Ural, sunuculuğunu üstlendiği "Neler Oluyor Hayatta" programında Beren Saat'in açıklamalarına tepki gösterdi.

"Senin TEKNOFEST gençliğinden haberin var mı?"

Hakan Ural, "Söylediklerinde olağanüstü anormallikler var. Beren Saat, "Yüzümüzü batıya dönmüştük. Bundan sonra da doğuya dönelim deniyor" diyor. Bu bir çıkarım, tespit. Bu fikir senin mi, eğer seninse neden yazdın, şüphe uyandırdı. Sana bunu kim verdi?" diye sordu. Ural sözlerine, "İtham ediyorsun, siyaset yapıyorsun ama konu iklim" diye devam etti. Beren Saat'in, "Rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde köprülere yollara bak denildi" sözlerine Ural, "Devletin yaptığı hizmetleri küçümsemek için bir çıkarım çıkartıyorsun" sözleriyle yanıtladı. "Bilişimde, teknolojide geri gidiyoruz" dedin. "Sen Türkiye tarihini biliyor musun? Senin TEKNOFEST'teki gençlikten haberin var mı? Söylediklerinde bilgisizlik var, tutarlılık yok" diyen Hakan Ural tepkisini dile getirdi.

Hakan Ural, Beren Saat'in açıklamalarına tepki gösterdi
Hakan Ural, Beren Saat'in açıklamalarına tepki gösterdi
Hakan Ural, Beren Saat'in açıklamalarına tepki gösterdi

YORUMLAR
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Hakan Ural, İklim Elçisi seçilen Beren Saat'in sözlerine tepki gösterdi: Hiç bu toplara girme altında kalırsın Hakan Ural, İklim Elçisi seçilen Beren Saat'in sözlerine tepki gösterdi: Hiç bu toplara girme altında kalırsın İklim Elçisi seçilen Beren Saat: Kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş İklim Elçisi seçilen Beren Saat: Kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hakan Ural, Beren Saat'in açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika


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